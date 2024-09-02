Во время российской атаки на Украину в небо поднималась польская авиация

Польские истребители. Фото: Defense Express

Российские захватчики утром в понедельник, 2 сентября, совершили массированную атаку на Украину. Во время нее Польша поднимала в небо свою авиацию.

Об этом пишет пресс-служба Оперативного командования Вооруженных сил Польши в X.

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Атака на Украину 2 сентября

"В юго-восточной части страны возможно повышение уровня шума, связанное с началом полетов в нашем воздушном пространстве польской и союзнической авиации", — говорится в сообщении.

Вооруженные силы страны уточнили, что ночью отмечалась интенсивная активность дальней авиации России, связанная с ударами по объектам Украины.

Там отметили, что были активизированы все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства.