Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Польща привела сили ППО у стан бойової готовності arrow

Польща привела сили ППО у стан бойової готовності

29 грудня 2023 16:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польща привела сили ППО у стан бойової готовності
ППО Patriot для Польщі. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Польську протиповітряну оборону було переведено в режим підвищеної готовності після інциденту з невідомим літаючим об'єктом, що прилетів з території України. Водночас поляки зараз продовжують пошуки об'єкта.

Про це повідомив представник Центру управління операціями Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, повідомляє Polsat News.

Читайте також:

Польща привела сили ППО у бойову готовність

"Для гарантії безпеки нашого повітряного простору ми посилили готовність наших засобів ППО та бойові групи винищувачів", — сказав він.

Горишевський додав, що продовжується пошук об'єкта. При цьому роботи з визначення причин порушення повітряного простору та встановлення маршруту польоту об'єкта також не припиняються.

"Відомо, що порушення повітряного простору Польщі сталося вранці. Операційне командування провело всі необхідні процедури, і всі відповідальні особи поінформовані про те, що сталося", —підкреслив Горишевський.

Нагадаємо, сьогодні вранці Росія обстрілювала Україну з усіх видів озброєння, крім "Калібрів". Метою оккупантів була абсолютно вся територія нашої держави.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

16 грудня 2023

17:34 Демограф розповів, якою буде чисельність населення України після закінчення війни

Актуальне по темі