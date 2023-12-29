Польща привела сили ППО у стан бойової готовності
Польську протиповітряну оборону було переведено в режим підвищеної готовності після інциденту з невідомим літаючим об'єктом, що прилетів з території України. Водночас поляки зараз продовжують пошуки об'єкта.
Про це повідомив представник Центру управління операціями Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, повідомляє Polsat News.
Польща привела сили ППО у бойову готовність
"Для гарантії безпеки нашого повітряного простору ми посилили готовність наших засобів ППО та бойові групи винищувачів", — сказав він.
Горишевський додав, що продовжується пошук об'єкта. При цьому роботи з визначення причин порушення повітряного простору та встановлення маршруту польоту об'єкта також не припиняються.
"Відомо, що порушення повітряного простору Польщі сталося вранці. Операційне командування провело всі необхідні процедури, і всі відповідальні особи поінформовані про те, що сталося", —підкреслив Горишевський.
Нагадаємо, сьогодні вранці Росія обстрілювала Україну з усіх видів озброєння, крім "Калібрів". Метою оккупантів була абсолютно вся територія нашої держави.
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