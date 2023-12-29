Польша привела силы ПВО в состояние боевой готовности

ПВО Patriot для Польши. Фото: соцсети

Польская противовоздушная оборона была переведена в режим повышенной готовности после инцидента с неизвестным летающим объектом, прилетевшим с территории Украины. В то же время, поляки сейчас продолжают поиски объекта.

Об этом сообщил представитель Центра управления операциями Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский, передает Polsat News.

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"Для гарантии безопасности нашего воздушного пространства, мы усилили готовность наших средств ПВО и боевые группы истребителей", — сказал он.

Горышевский добавил, что продолжается поиск объекта. При этом, работы по определению причин нарушения воздушного пространства и установлению маршрута полета объекта также не прекращаются.

"Известно, что нарушение воздушного пространства Польши произошло утром. Операционное командование провело все необходимые процедуры, и все ответственные лица осведомлены о случившемся", — подчеркнул Горышевский.

Напомним, сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся видов вооружения, кроме "Калибров". Мишенью окупантов была абсолютно вся территория нашего государства.