Нічна атака Росії на Україну 14 червня — Польща підіймала в небо винищувачі

Польський винищувач на аеродромі. Фото: defence-ua.com

Польща та союзницькі країни Європи вночі 14 червня підняли в повітря свої винищувачі для можливого перехоплення російських ракет та дронів. Авіація була в небі у ніч, коли Росія в черговий раз обстрілювала територію України.

Про це Оперативне командування ЗС Польщі повідомило у соцмережі Х у п'ятницю, 14 червня.

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Військове командування Польщі попереджало мешканців деяких регіонів про нічний шум внаслідок зльоту авіації. Польські винищувачі були підняті в небо через ракетні обстріли росіянами території України.

Польські військові зазначили, що "це ще одна дуже напружена ніч" для всієї системи протиповітряної оборони Польщі у зв'язку з активністю дальньої авіації Росії, яка завдає ударів крилатими ракетами та "Шахедами" по об'єктах, розташованих, зокрема, у західних регіонах України.

"Задіяно всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації", — говориться у повідомленні.

Пізніше через зниження загрози ударів Росії поблизу з прикордонною територією Польщі та України авіація пішла на посадку.

"Військо Польське постійно стежить за ситуацією на території України та залишається в постійній готовності забезпечити безпеку повітряного простору Польщі", — зазначили у командуванні ЗС країни.

Раніше Польща підіймала у повітря бойові літаки через посилену активність російської авіації та загрозу ракетних ударів по території західної України вночі 12 червня.



Вночі 14 червня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Росія атакувала "шахедами" та крилатими ракетами.

Українські захисники збили десять крилатих ракет, три балістичні, одну аеробалістичну та 17 "шахедів".