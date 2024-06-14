Нічна атака на Україну 14 червня — ППО збили 24 повітряні цілі

Нічний обстріл України — скільки російських цілей збили сили ППО
У ніч на п'ятницю, 14 червня, російська армія завдала ракетно-авіаційного удару по території Україні. Ворог застосував ракети різних типів та безпілотники "Шахед".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.
Скільки ворожих цілей вдалося збити силам ППО
У повітряних силах зазначили, що всього Росія застосувала 31 засіб для повітряного нападу на Україну.
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.
Олещук додав, що у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі.
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
Нагадаємо, вранці, 14 червня, в Україні знову була оголошена масштабна повітряна тривога. Можливі пуски ракет з російських МіГ-31К.
Також ми повідомляли, що 14 червня в Київській області пролунали вибухи близько 6-ї ранку. За даними пабліків, попередньо в Київській області працювали сили ППО.
Читайте Новини.LIVE!