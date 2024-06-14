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Нічний обстріл України — скільки російських цілей збили сили ППО

14 червня 2024 08:37
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Нічна атака на Україну 14 червня — ППО збили 24 повітряні цілі
Робота ППО в Україні. Фото: Facebook / Анатолій Штефан Штирлиц
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У ніч на п'ятницю, 14 червня, російська армія завдала ракетно-авіаційного удару по території Україні. Ворог застосував ракети різних типів та безпілотники "Шахед".

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

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У повітряних силах зазначили, що всього Росія застосувала 31 засіб для повітряного нападу на Україну.

  • 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

Олещук додав, що у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі.

  • 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
Нічна атака на Україну
Кількість збитих російських цілей. Фото: Микола Олещук / Telegram

Нагадаємо, вранці, 14 червня, в Україні знову була оголошена масштабна повітряна тривога. Можливі пуски ракет з російських МіГ-31К.

Також ми повідомляли, що 14 червня в Київській області пролунали вибухи близько 6-ї ранку. За даними пабліків, попередньо в Київській області працювали сили ППО.

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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