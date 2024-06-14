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Ночной обстрел Украины — сколько российских целей сбили силы ПВО

14 июня 2024 08:37
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Ночная атака на Украину 14 июня - ПВО сбили 24 воздушных целей
Работа ПВО в Украине. Фото: Facebook / Анатолий Штефан Штирлиц
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В ночь на пятницу, 14 июня, российская армия нанесла ракетно-авиационный удар по территории Украины. Враг применил ракеты разных типов и беспилотники "Шахед".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

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В воздушных силах отметили, что всего Россия применила 31 средство для воздушного нападения на Украину.

  • 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС;
  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М";
  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

"К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Олещук добавил, что в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 24 воздушных целей.

  • 7 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
Ночная атака на Украину
Количество сбитых российских целей. Фото: Николай Олещук / Telegram

Напомним, утром, 14 июня, в Украине снова была объявлена масштабная воздушная тревога . Возможны пуски ракет с российских МиГ-31К.

Также мы сообщали, что 14 июня в Киевской области прогремели взрывы около 6 утра . По данным пабликов, предварительно в Киевской области работали силы ПВО.

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