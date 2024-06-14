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Польша снова поднимала в воздух истребители из-за ракетных обстрелов Украины россиянами

14 июня 2024 09:18
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Ночная атака России на Украину 14 июня — Польша поднимала в небо истребители
Польский истребитель на аэродроме. Фото: defence-ua.com
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Польша и союзнические страны Европы ночью 14 июня подняли в воздух свои истребители для возможного перехвата российских ракет и дронов. Авиация была в небе в ночь, когда Россия в очередной раз обстреливала территорию Украины.

Об этом Оперативное командование ВС Польши сообщило в соцсети Х в пятницу, 14 июня.

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Военное командование Польши предупреждало жителей некоторых регионов о ночном шуме в результате взлета авиации. Польские истребители были подняты в небо из-за ракетных обстрелов россиянами территории Украины.

Польские военные отметили, что "это еще одна очень напряженная ночь" для всей системы противовоздушной обороны Польши в связи с активностью дальней авиации России, наносящей удары крылатыми ракетами и "Шахедами" по объектам, расположенным, в частности, в западных регионах Украины.

"Задействованы все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП осуществляет постоянный мониторинг ситуации", — говорится в сообщении.

Позже из-за снижения угрозы ударов России вблизи пограничной территории Польши и Украины авиация пошла на посадку.

"Войско Польское постоянно следит за ситуацией на территории Украины и остается в постоянной готовности обеспечить безопасность воздушного пространства Польши", — отметили в командовании ВС страны.

Напомним, ранее Польша поднимала в воздух боевые самолеты из-за усиленной активности российской авиации и угрозы ракетных ударов по территории западной Украины ночью 12 июня.

Ночью 14 июня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Россия атаковала "шахедами" и крылатыми ракетами. 

Украинские защитники сбили десять крылатых ракет, три баллистических, одну аэробалистическую и 17 "шахедов".

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