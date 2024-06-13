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Попри старання "Зоопарк" не врятували — бійці знищили рідкісну російську РЛС за 25 млн дол.

13 червня 2024 07:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ураження РЛС "Зоопарк" — як СБУ і Сили оборони знищили установку за 25 млн дол.
Як бійці СБУ та Сил оборони знищили російську РЛС "Зоопарк". Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бійці Служби безпеки України та Сил оборони ліквідували російську радіолокаційну станцію "Зоопарк", яка коштує 25 мільйонів доларів. Щобільше, українські захисники зазначають, що це надзвичайно рідкісний екземпляр. 

Відповідні кадри знищення ворожої установки СБУ оприлюднили у середу, 12 червня, у Telegram.

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Ураження РЛС "Зоопарк"

"Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки вразили російську радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Зоопарк" кількома FPV-дронами", — зазначили військові.

Вони розповіли, що окупанти хотіли обдурити українських бійців і розмістили макети біля закамуфльованої РЛС.

"Але "Зоопарк" це не врятувало", — хизуються захисники.

Чим особлива РЛС "Зоопарк"

"Зоопарк-1" — радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби. Він визначає позиції артилерії та траєкторії польоту боєприпасів за допомогою радара і може коригувати вогонь власної артилерії.

"Цей комплекс досить рідкісний у ворожій армії. Він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та РСЗВ", — пояснили в СБУ.

За даними виробника, РЛС може виявляти 120-мм міномети на відстані до 17 км, гаубиці (105-мм і 155-мм) — до 12 км, а пуски з РСЗВ "Град" і "Ураган" — до 40-45 км.

Яка на вигляд російська радіолокаційна станція "Зоопарк"
Російська радіолокаційна станція "Зоопарк". Фото: росЗМІ

Як ЗСУ нищать російську військову техніку та армію

Нагадаємо, що нещодавно українські військові за допомогою ракетних систем залпового вогню HIMARS знищили російські установки С-300, якими Росія обстрілювала Харків.

Також Сили оборони України в ніч проти середи, 12 червня, атакували російські ЗРК в тимчасово окупованому Криму. Влучання по ворожих цілях підтвердили в українському Генштабі.

Додамо, що страждає не лише російська техніка, а й російські загарбники. Так, на Бахмутському напрямку десантники РУдБпАК 80-ї Галицької бригади знищили за допомогою дрона вантажівку окупантів, яких везли для ротації.

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