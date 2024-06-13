Поражение РЛС "Зоопарк" — как СБУ и Силы обороны уничтожили установку за 25 млн дол.

Как бойцы СБУ и сил обороны уничтожили российскую РЛС "Зоопарк". Фото: скриншот

Бойцы Службы безопасности Украины и Сил обороны ликвидировали российскую радиолокационную станцию "Зоопарк", которая стоит 25 миллионов долларов. Более того, украинские защитники отмечают, что это чрезвычайно редкий экземпляр.

Соответствующие кадры уничтожения вражеской установки СБУ обнародовали в среду, 12 июня, в Telegram.

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Поражение РЛС "Зоопарк"

"Спецназовцы Департамента кибербезопасности поразили российскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк" несколькими FPV-дронами", — отметили военные.

Они рассказали, что оккупанты хотели обмануть украинских бойцов и разместили макеты возле закамуфлированной РЛС.

"Но "Зоопарк" это не спасло", — хвастаются защитники.

Чем особен РЛС "Зоопарк"

"Зоопарк-1" — радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы. Он определяет позиции артиллерии и траектории полета боеприпасов с помощью радара и корректирует огонь собственной артиллерии.

"Этот комплекс достаточно редок во вражеской армии. Он предназначен для разведки и обнаружения огня наземных артиллерийских систем: ствольной артиллерии и РСЗО", — пояснили в СБУ.

По данным производителя, РЛС может обнаруживать 120-мм минометы на расстоянии до 17 км, гаубицы (105-мм и 155-мм) — до 12 км, а пуски с РСЗО "Град" и "Ураган" — до 40-45 км.

Российская радиолокационная станция "Зоопарк". Фото: росСМИ

Как ВСУ уничтожают российскую военную технику и армию

Напомним, что недавно украинские военные с помощью ракетных систем залпового огня HIMARS уничтожили российские установки С-300, которыми Россия обстреливала Харьков.

Также Силы обороны Украины в ночь на среду, 12 июня, атаковали российские ЗРК во временно оккупированном Крыму. Попадания по вражеским целям подтвердили в украинском Генштабе.

Добавим, что страдает не только российская техника, но и российские захватчики. Так, на Бахмутском направлении десантники РУдБпАК 80-й Галицкой бригады уничтожили с помощью дрона грузовик оккупантов, которых везли для ротации.