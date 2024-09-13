Восени лінія фронту може стабілізуватись, але ракетна небезпека посилиться — прогноз експертів

Український військовий. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Погодні умови та дефіцит ресурсів у російській армії можуть стати причиною стабілізації лінії фронту восени. Проте окупанти можуть мати сотні ракет для атак на українські міста.

Про це в коментарі для ТСН.ua заявили військові експерти Владислав Селезньов та Олексій Гетьман.

Читайте також:

Чого українцям очікувати восени

Експерти прогнозують, що восени лінія фронту може стабілізуватись через погодні умови та вичерпування ресурсів російської армії. Однак окупанти, ймовірно, матимуть можливість масовано атакувати українські міста, використовуючи понад 200 повітряних цілей.

Селезньов зазначив, що, за оцінками ГУР Міноборони, ресурси росіян для наступальних дій можуть вичерпатись до початку жовтня. Однак через наявність техніки та боєприпасів ворог продовжує атакувати на кількох напрямках.

"Основним є Торецько-Покровський, додався Курахівський, допоміжним є Куп’янський. І там, і там ворог має певні успіхи", — сказав він.

Експерт додав, що з настанням дощів активні бойові дії, ймовірно, сповільняться, а фронт стабілізується через погіршення умов для пересування техніки.

"Зараз наші захисники тримають оборону в районі Вугледара, користуючись ґрунтовою дорогою. Під час дощів ця дорога перетвориться на суцільну багнюку", — наголосив Селезньов.

Своєю чергою експерт Гетьман підкреслює, що у період дощів війна може перейти в повітряний простір — з активним використанням авіації, дронів та артилерії.

Він також прогнозує посилення обстрілів восени, оскільки російська армія може підготувати близько сотні ракет для атак на українські міста.

"Я думаю, що якщо не буде обстрілів до початку жовтня, то у них буде час виготовити біля сотні ракет. Плюс іранські ракети. Я думаю, що обстріли посиляться", — сказав військовий експерт.

За його словами, наразі в планах росіян залишиться захоплення Покровська, Мирнограда та Костянтинівки, поки дозволяє погода.