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Росія відправляє на Курщину досвідчені елітні підрозділи

13 вересня 2024 07:48
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Російська влада перекидає в Курську область досвідчені війська
Російські військові. Фото: росЗМІ
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Російська влада почала масово перекидати в Курську область додаткові підрозділи повітряно-десантних військ, які мають більше бойового досвіду. Наразі відомо, що, ймовірно, туди стягнули підрозділи 106-ї дивізії та 51-го полку.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у дайджесті 12 вересня.

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В Інституті вивчення війни проаналізували кадри з Курської області, які з'явилися у соцмережах 11 вересня. На них видно, що частини російського 137 полку (106 дивізія ПДВ) взяли участь у штурмі на північний захід від Снагоста.

Також військових РФ з 137 полк помічали й на сіверському напрямку станом на кінець серпня 2024. Відомо, що у Курській області також діють підрозділи 51-го полку ВДВ 106-ї дивізії ВДВ.

Аналітики вважають, що РФ хоче захищати Курську область досвідченими бійцями, оскільки на протистояння ЗСУ в бій йшли військові з низьким рівнем підготовки.

"Російська влада в основному покладалася на погано навчених і екіпірованих військовозобов’язаних і невеликі елементи російських регулярних і нерегулярних сил, щоб протистояти українському вторгненню в Курську область, і, ймовірно, потребуватиме додаткової живої сили та більш досвідчених підрозділів, щоб повністю витіснити українські сили з Курської області", — пояснили в ISW.

Дослідники кажуть, що російська влада може згодом зосередити ще додаткові частини 106-ї дивізії ПДВ та інші досвідченіші бойові формування.

Росіянам буде важко просунутися вперед

Також в ISW додали, що наразі російські війська змогли просунутися лише в тих районах Курської області, які не підконтрольні ЗСУ. Аналітики вважають, що російським бійцям буде важко здійснити успішні контратаки.

"Російські контратаки проти краще підготовлених і консолідованих позицій на території, яку контролюють українські сили, ймовірно, будуть набагато менш успішними, ніж контратаки, розпочаті російськими військами 10-11 вересня", — йдеться у звіті.

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війна російські війська ISW ситуація на фронті Курська область

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