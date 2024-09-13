Российские власти перебрасывают в Курскую область опытные войска

Российские военные. Фото: росСМИ

Российские власти начали массово перебрасывать в Курскую область дополнительные подразделения воздушно-десантных войск, имеющих больше боевого опыта. Известно, что, вероятно, туда стянули подразделения 106-й дивизии и 51-го полка.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) в дайджесте 12 сентября.

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В Институте изучения войны проанализировали кадры из Курской области, появившиеся в соцсетях 11 сентября. На них видно, что части российского 137-го полка (106-я дивизия ВДВ) приняли участие в штурме северо-западнее Снагоста.

Также военных РФ из 137-го полка замечали и на северском направлении по состоянию на конец августа 2024 года. Известно, что в Курской области также действуют подразделения 51-го полка ВДВ и 106-й дивизии ВДВ.

Аналитики считают, что РФ хочет защищать Курскую область опытными бойцами, поскольку на противостояние ВСУ в бой шли военные с низким уровнем подготовки.

"Российская власть в основном полагалась на плохо обученных и экипированных военнообязанных и небольшие элементы российских регулярных и нерегулярных сил, чтобы противостоять украинскому вторжению в Курскую область, и, вероятно, потребует дополнительной живой силы и более опытных подразделений, чтобы полностью вытеснить украинцев из Курской области", — объяснили в ISW.

Исследователи говорят, что российские власти могут впоследствии сосредоточить еще дополнительные части 106-й дивизии ВДВ и другие более опытные боевые формирования.

Россиянам будет трудно продвинуться вперед

Также в ISW добавили, что российские войска смогли продвинуться только в тех районах Курской области, которые неподконтрольны ВСУ. Аналитики считают, что российским бойцам будет сложно совершить успешные контратаки.

"Российские контратаки против лучше подготовленных и консолидированных позиций на территории, контролируемой украинскими силами, вероятно, будут гораздо менее успешными, чем контратаки, начатые российскими войсками 10-11 сентября", — говорится в отчете.