Риск ядерного удара России по Украине — ISW проанализировало слова Уильяма Бернса

Директор ЦРУ Уильям Бернс. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Аналитики Института изучения войны проанализировали заявление директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса о риске применения ядерного оружия Россией. По его словам, Кремль был готов использовать его после успешного контрнаступления Украины осенью 2022 года.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Бернс предупредил Запад не подвергаться обеспокоенности из-за привычных российских ядерных угроз, которые, по оценкам ISW, являются частью стратегии Кремля, направленной на то, чтобы заставить Запад к самосдерживанию и влиять на ключевые этапы политических дискуссий по поддержке Украины.

По словам директора ЦРУ, российский диктатор Владимир Путин будет продолжать периодически угрожать конфронтацией Запада. Он подчеркнул, что его слова не должны запугивать.

Бернс отметил, что, по оценкам ЦРУ, оккупанты могли рассматривать возможность применения тактического ядерного оружия в Украине осенью 2022 года. Он обсуждал это с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

Оценка ЦРУ по поводу вероятной готовности России использовать тактическое ядерное оружие в Украине осенью 2022 года совпала с усилением ядерной риторики Кремля на фоне успешных контрнаступлений украинских сил в Херсонской и Харьковской областях.

"Эта риторика, скорее всего, была частью стандартной информационной операции, направленной на сдерживание западной помощи Украине в сфере безопасности, чем показателем российской готовности применить ядерное оружие", — отметили аналитики.

Кремль неоднократно прибегал к тонко замаскированным ядерным угрозам в ключевые моменты западных политических обсуждений относительно дальнейшей военной поддержки Украины, в частности осенью 2022 года, пытаясь напугать тех, кто принимает решение.

В ISW считают, что Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или в другом месте.