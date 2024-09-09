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ISW проаналізував заяву директора ЦРУ про ризик застосування ядерної зброї Росією

9 вересня 2024 08:30
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Ризик ядерного удару Росії по Україні — ISW проаналізувало слова Вільяма Бернса
Директор ЦРУ Вільям Бернс. Фото: REUTERS/Craig Hudson
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували заяву директора Центрального розвідувального управління Вільяма Бернса про ризик застосування ядерної зброї Росією. За його словами, Кремль був готовий використати її після успішного контрнаступу України восени 2022 року. 

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Ризик ядерного удару Росії по Україні

Бернс попередив Захід не піддаватися занепокоєнню через звичні російські ядерні погрози, які, за оцінками ISW, є частиною стратегії Кремля, спрямованої на те, щоб змусити Захід до самостримування та впливати на ключові етапи політичних дискусій щодо підтримки України.

За словами директора ЦРУ, російський диктатор Володимир Путін продовжуватиме періодичного погрожувати конфронтацією Заходу. Він наголосив, що його слова не повинні залякувати.

Бернс зазначив, що, за оцінками ЦРУ, окупанти могли розглядати можливість застосування тактичної ядерної зброї в Україні восени 2022 року. Він обговорював це з директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним.

Оцінка ЦРУ щодо ймовірної готовності Росії використати тактичну ядерну зброю в Україні восени 2022 року збіглася з посиленням ядерної риторики Кремля на тлі успішних контрнаступів українських сил у Херсонській та Харківській областях.

"Ця риторика, швидше за все, була частиною стандартної інформаційної операції, спрямованої на стримування західної допомоги Україні у сфері безпеки, ніж показником російської готовності застосувати ядерну зброю", — зазначили аналітики.

Кремль неодноразово вдавався до тонко замаскованих ядерних загроз у ключові моменти західних політичних обговорень щодо подальшої військової підтримки України, зокрема восени 2022 року, намагаючись налякати тих, хто ухвалює рішення.

В ISW вважають, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні чи деінде.

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