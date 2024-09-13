Осенью линия фронта может стабилизироваться, но ракетная опасность усилится — прогноз экспертов

Украинский военный. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Погодные условия и дефицит ресурсов в российской армии могут стать предпосылкой стабилизации полосы фронта осенью. Однако оккупанты могут иметь сотни ракет для атак на украинские города.

Об этом в комментарии для ТСН.ua заявили военные эксперты Владислав Селезнев и Алексей Гетьман.

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Эксперты прогнозируют, что осенью линия фронта может стабилизироваться из-за погодных условий и дефцита ресурсов в российской армии. Однако оккупанты, вероятно, смогут массированно атаковать украинские города, используя более 200 воздушных целей.

Селезнев отметил, что, по оценкам ГУР Минобороны, ресурсы россиян для наступательных действий могут иссякнуть до начала октября. Однако сейчас из-за наличия техники и боеприпасов враг продолжает атаковать на нескольких направлениях.

"Основным является Торецко-Покровский, добавился Кураховский, вспомогательным является Купянский. И там, и там враг имеет определенные успехи", — сказал он.

Эксперт добавил, что с наступлением дождей активные боевые действия, вероятно, замедлятся, а фронт стабилизируется из-за ухудшения условий для передвижения техники.

"Сейчас наши защитники держат оборону в районе Угледара, пользуясь грунтовой дорогой. Во время дождей эта дорога превратится в сплошную грязь", — подчеркнул Селезнев.

В свою очередь эксперт Гетман подчеркивает, что в период дождей война может перейти в воздушное пространство с активным использованием авиации, дронов и артиллерии.

Он также прогнозирует ужесточение обстрелов осенью, поскольку российская армия может подготовить около сотни ракет для атак на украинские города.

"Я думаю, что если не будет обстрелов до начала октября, то у них будет время произвести около сотни ракет. Плюс иранские ракеты. Я думаю, что обстрелы усилятся", — сказал военный эксперт.

По его словам, в планах россиян останется захват Покровска, Мирнограда и Константиновки, пока разрешает погода.