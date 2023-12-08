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Посилення ППО і не тільки — Зеленський провів розмову з прем'єром Естонії

8 грудня 2023 15:49
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Козюк Тетяна
редактор
Посилення ППО і не тільки — Зеленський провів розмову з прем'єром Естонії
Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 8 грудня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас. Гарант наголосив на важливості посилити ППО в Україні після ранкової атаки держави-терориста Росії. 

Про це повідомив Володимир Зеленський

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Найперше Зеленський наголосив на важливості посилити протиповітряну оборону України. За його словами, це особливо актуально для прифронтових областей: Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, а також Одеської — для захисту обласного центру та "зернового коридору".

Окрім цього, йшлося про важливість зберегти політичну та фінансову підтримку України з боку ЄС, а також єдність щодо відкриття переговорів про вступ та надання 50 мільярдів євро підтримки. Зеленський запевнив, що наша держава зі свого боку виконує всі зобов'язання перед Союзом.

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Інформація про переговори Зеленського та прем'єра Естонії. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський подякував країнам G7 за допомогу Україні.

Також Зеленський звернувся до провідних світових оборонних концернів із закликом про співпрацю. Він наголосив, що Україна не збирається бути залежною від дружніх країн-партнерів.

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