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Усиление ПВО и не только — Зеленский провел разговор с премьером Эстонии

8 декабря 2023 15:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Усиление ПВО и не только — Зеленский провел разговор с премьером Эстонии
Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 8 декабря, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Гарант отметил важность усилить ПВО в Украине после утренней атаки государства-террориста России.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Прежде всего, Зеленский отметил важность усилить противовоздушную оборону Украины. По его словам, это особенно актуально для прифронтовых областей: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, а также Одесской — для защиты областного центра и "зернового коридора".

Кроме того, речь шла о важности сохранить политическую и финансовую поддержку Украины со стороны ЕС, а также единство открытия переговоров о вступлении и предоставлении 50 миллиардов евро поддержки. Зеленский заверил, что наше государство со своей стороны выполняет все обязательства перед Союзом.

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Информация о переговорах Зеленского и премьера Эстонии. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны G7 за помощь Украине.

Также Зеленский обратился к ведущим мировым оборонным концернам с призывом о сотрудничестве. Он подчеркнул, что Украина не собирается быть зависимой от дружественных стран-партнеров.

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