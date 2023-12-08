Усиление ПВО и не только — Зеленский провел разговор с премьером Эстонии
В пятницу, 8 декабря, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Гарант отметил важность усилить ПВО в Украине после утренней атаки государства-террориста России.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
О чем говорил Зеленский с премьером Эстонии
Прежде всего, Зеленский отметил важность усилить противовоздушную оборону Украины. По его словам, это особенно актуально для прифронтовых областей: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, а также Одесской — для защиты областного центра и "зернового коридора".
Кроме того, речь шла о важности сохранить политическую и финансовую поддержку Украины со стороны ЕС, а также единство открытия переговоров о вступлении и предоставлении 50 миллиардов евро поддержки. Зеленский заверил, что наше государство со своей стороны выполняет все обязательства перед Союзом.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны G7 за помощь Украине.
Также Зеленский обратился к ведущим мировым оборонным концернам с призывом о сотрудничестве. Он подчеркнул, что Украина не собирается быть зависимой от дружественных стран-партнеров.
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