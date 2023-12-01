Потрібно діяти зараз — Нідерланди вимагають від Європи бути готовими до бою
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен висловила думку щодо необхідності посилення військової сили європейських країн для забезпечення готовності до військових дій. При цьому вона зазначила, що треба діяти зараз і бути готовими до бою.
Про це Кайса Оллонгрен повідомила у соцмережах.
Нідерланди просять Європу бути готовими до бою
У своєму зверненні на берлінській конференції з безпеки Оллонгрен наголосила, що жодна європейська країна не зможе самостійно протистояти сучасним загрозам безпеці.
Вона наголосила на важливості активізації європейських країн у будівництві надійної оборонної системи Європи та зміцненні їх ролі як ключового елемента у структурі НАТО. Оллонгрен також зазначила, що в ЄС не було воєн, і членство в блоці є запорукою миру та стабільності.
Вона закликала до необхідності діяти негайно, вчитися стримувати загрози, а також робити довгострокові інвестиції у зміцнення збройних сил, щоб зберігати готовність до військових дій.
"Ми маємо діяти зараз. Європа має заново навчитися стримувати. Ми маємо зробити довгострокові, структурні інвестиції у зміцнення наших збройних сил. Ми маємо бути готовими до бою", — сказала вона.
Нагадаємо, що Нідерланди оголосили про надання додаткової допомоги для України наступного року. Йдеться про 2,5 млрд євро.
Крім того, Нідерланди вже відправили свої перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів. Країна також пообіцяла надати F-16 в Україну для використання у бойових діях.
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