Потрібно діяти зараз — Нідерланди вимагають від Європи бути готовими до бою

Міністр оборони Нідерландів Кайс Оллонгрен. Фото: AFP

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен висловила думку щодо необхідності посилення військової сили європейських країн для забезпечення готовності до військових дій. При цьому вона зазначила, що треба діяти зараз і бути готовими до бою.

Про це Кайса Оллонгрен повідомила у соцмережах.

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У своєму зверненні на берлінській конференції з безпеки Оллонгрен наголосила, що жодна європейська країна не зможе самостійно протистояти сучасним загрозам безпеці.

Вона наголосила на важливості активізації європейських країн у будівництві надійної оборонної системи Європи та зміцненні їх ролі як ключового елемента у структурі НАТО. Оллонгрен також зазначила, що в ЄС не було воєн, і членство в блоці є запорукою миру та стабільності.

Вона закликала до необхідності діяти негайно, вчитися стримувати загрози, а також робити довгострокові інвестиції у зміцнення збройних сил, щоб зберігати готовність до військових дій.

"Ми маємо діяти зараз. Європа має заново навчитися стримувати. Ми маємо зробити довгострокові, структурні інвестиції у зміцнення наших збройних сил. Ми маємо бути готовими до бою", — сказала вона.

Повідомлення міністра оборони Нідерландів. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Нідерланди оголосили про надання додаткової допомоги для України наступного року. Йдеться про 2,5 млрд євро.

Крім того, Нідерланди вже відправили свої перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів. Країна також пообіцяла надати F-16 в Україну для використання у бойових діях.