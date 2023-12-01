Надо действовать сейчас — Нидерланды требуют от Европы быть готовыми к бою

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Фото: AFP

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен выразила мнение о необходимости усиления военной силы европейских стран для обеспечения готовности к военным действиям. При этом она указала, что нужно действовать сейчас и быть готовыми к бою.

Об этом Кайса Оллонгрен сообщила в соцсетях.

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В своем обращении на берлинской конференции по безопасности Оллонгрен подчеркнула, что ни одна европейская страна не сможет самостоятельно противостоять современным угрозам безопасности.

Она подчеркнула значимость активизации европейских стран в строительстве надежной оборонной системы Европы и укреплении их роли как ключевого элемента в структуре НАТО. Оллонгрен также отметила, что в ЕС не было войн, и членство в блоке является залогом мира и стабильности.

Она призвала к необходимости действовать незамедлительно, учиться сдерживанию угроз, а также делать долгосрочные инвестиции в укрепление вооруженных сил, чтобы сохранять готовность к военным действиям.

"Мы должны действовать сейчас. Европа должна заново научиться сдерживать. Мы должны сделать долгосрочные, структурные инвестиции в укрепление наших вооруженных сил. Мы должны быть готовыми к бою", — сказала она.

Сообщение министра обороны Нидерландов. Фото: скриншот

Напомним, что Нидерланды объявили о предоставлении дополнительной помощи для Украины в следующем году. Речь идет о 2,5 млрд евро.

Кроме того, Нидерланды уже отправили свои первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов. Страна также пообещала предоставить F-16 в Украину для использования в боевых действиях.