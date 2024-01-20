Потужні вибухи гримлять у російській Тулі
У російській Тулі від 23:00 лунають сильні вибухи. Росіяни скаржаться на атаку безпілотників, а в Міноборони РФ повідомляють про збиття цілей.
Про це повідомляють росЗМІ.
Атака на Тулу 20 січня
Зазначається, що в Тулі в кількох районах міста від 23:00 лунають вибухи. Очевидці діляться відео з місця подій.
В російському Міноборони розповіли про ймовірне збиття безпілотника над Смоленською областю.
Оновлено 23:54. В Росії повідомляють про ліквідацію нібито ще одного безпілотника над Тульською областю.
Нагадаємо, що в Клинцях Брянської області 19 січня палала нафтобаза. Напередодні російське міноборони звітувало, що нібито збили над регіоном безпілотник.
Також ми повідомляли, що в Бєлгороді лунали вибухи зранку 18 січня. В місті оголошували повітряну тривогу, росіян попереджали про ракетну небезпеку.
Додамо, що мешканці російського Подольська, що в Московській області, 18 січня скаржилися на вибухи. За словами мера Москви Сергія Собяніна, звуки "бавовни" в регіоні нібито були наслідком роботи сил ППО.
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