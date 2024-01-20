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Потужні вибухи гримлять у російській Тулі

20 січня 2024 23:34
оновлено: 23:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Потужні вибухи гримлять у російській Тулі
Сильні вибухи в нічному місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російській Тулі від 23:00 лунають сильні вибухи. Росіяни скаржаться на атаку безпілотників, а в Міноборони РФ повідомляють про збиття цілей.

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Зазначається, що в Тулі в кількох районах міста від 23:00 лунають вибухи. Очевидці діляться відео з місця подій.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Тула. Происшествия"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Тула. Происшествия"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Тула. Происшествия"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Тула. Происшествия"

В російському Міноборони розповіли про ймовірне збиття безпілотника над Смоленською областю.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Минобороны РФ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Минобороны РФ"

Оновлено 23:54. В Росії повідомляють про ліквідацію нібито ще одного безпілотника над Тульською областю.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Минобороны РФ"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Минобороны РФ"

Нагадаємо, що в Клинцях Брянської області 19 січня палала нафтобаза. Напередодні російське міноборони звітувало, що нібито збили над регіоном безпілотник.

Також ми повідомляли, що в Бєлгороді лунали вибухи зранку 18 січня. В місті оголошували повітряну тривогу, росіян попереджали про ракетну небезпеку.

Додамо, що мешканці російського Подольська, що в Московській області, 18 січня скаржилися на вибухи. За словами мера Москви Сергія Собяніна, звуки "бавовни" в регіоні нібито були наслідком роботи сил ППО.

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