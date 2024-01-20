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Мощные взрывы гремят в российской Туле

20 января 2024 23:34
обновлено: 23:50
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мощные взрывы гремят в российской Туле
Сильные взрывы в ночном городе. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В российской Туле с 23:00 раздаются сильные взрывы. Россияне жалуются на атаку беспилотников, а в Минобороны РФ сообщают о сбитии целей.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Отмечается, что в Туле в нескольких районах города с 23:00 раздаются взрывы. Очевидцы делятся видео с места событий.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Тула. Происшествия"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Тула. Происшествия"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Тула. Происшествия"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Тула. Происшествия"

В российском Минобороны рассказали о вероятном сбитии беспилотника над Смоленской областью.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Минобороны РФ"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Минобороны РФ"

Напомним, что в Клинцах Брянской области 19 января пылала нефтебаза. Накануне российское Минобороны отчитывалось, что якобы сбили над регионом беспилотник.

Также мы сообщали, что в Белгороде раздавались взрывы утром 18 января. В городе объявляли воздушную тревогу, россиян предупреждали о ракетной опасности.

Добавим, что жители российского Подольска в Московской области 18 января жаловались на взрывы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, звуки "хлопка" в регионе якобы являлись следствием работы сил ПВО.

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