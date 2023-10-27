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Потужні вибухи лунають у Миколаївській області

27 жовтня 2023 00:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Потужні вибухи у Миколаївській області 27 жовтня: чим атакує ворог
Наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог не дає спокою українцям. Близько опівночі, 27 жовтня, відбулися вибухи у Миколаївській області. Російська Федерація застосовує проти України цієї ночі балістику та безпілотники. Україною шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє Карта повітряних тривог.

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Потужні вибухи у Миколаївській області 27 жовтня

Повідомляється, що ворог атакує Миколаївську область. У Повітряних Силах України пишуть, що існує ракетна загроза.

"Гучно в Миколаївській області. Працює ППО по Шахедах", — йдеться в повідомленні.

На Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Запоріжжі залишається загроза застосування балістичного озброєння.

Нагадаємо, вночі 26 жовтня українські території не зазнавали повітряних атак з боку Росії, у тому числі за допомогою бойових безпілотників. Головною причиною цього стали несприятливі погодні умови.

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