Потужні вибухи у Миколаївській області 27 жовтня: чим атакує ворог

Потужні вибухи лунають у Миколаївській області
Ворог не дає спокою українцям. Близько опівночі, 27 жовтня, відбулися вибухи у Миколаївській області. Російська Федерація застосовує проти України цієї ночі балістику та безпілотники. Україною шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє Карта повітряних тривог.
Потужні вибухи у Миколаївській області 27 жовтня
Повідомляється, що ворог атакує Миколаївську область. У Повітряних Силах України пишуть, що існує ракетна загроза.
"Гучно в Миколаївській області. Працює ППО по Шахедах", — йдеться в повідомленні.
На Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Запоріжжі залишається загроза застосування балістичного озброєння.
Нагадаємо, вночі 26 жовтня українські території не зазнавали повітряних атак з боку Росії, у тому числі за допомогою бойових безпілотників. Головною причиною цього стали несприятливі погодні умови.
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