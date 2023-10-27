Мощные взрывы в Николаевской области 27 октября: чем атакует враг

Последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС Украины

Враг не дает покоя украинцам. Около полуночи, 27 октября, произошли взрывы в Николаевской области. Российская Федерация применяет против Украины ночью баллистику и беспилотники. По Украине распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает Карта воздушных тревог.

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Сообщается, что враг атакует Николаевскую область. В Воздушных Силах Украины пишут, что существует ракетная угроза.

"Громко в Николаевской области. Работает ПВО по Шахедам", — говорится в сообщении.

Угроза применения баллистического вооружения остается в:

Харьковской области,

Днепропетровской области,

Донецкой области,

Запорожской области.

Напомним, ночью 26 октября украинские территории не подвергались воздушным атакам со стороны России, в том числе с помощью боевых беспилотников. Главной причиной этого стали неблагоприятные погодные условия.