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Мощные взрывы раздаются в Николаевской области

27 октября 2023 00:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мощные взрывы в Николаевской области 27 октября: чем атакует враг
Последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС Украины
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг не дает покоя украинцам. Около полуночи, 27 октября, произошли взрывы в Николаевской области. Российская Федерация применяет против Украины ночью баллистику и беспилотники. По Украине распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает Карта воздушных тревог.

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Мощные взрывы в Николаевской области 27 октября

Сообщается, что враг атакует Николаевскую область. В Воздушных Силах Украины пишут, что существует ракетная угроза.

"Громко в Николаевской области. Работает ПВО по Шахедам", — говорится в сообщении.

Угроза применения баллистического вооружения остается в:

  • Харьковской области,
  • Днепропетровской области,
  • Донецкой области,
  • Запорожской области.

Напомним, ночью 26 октября украинские территории не подвергались воздушным атакам со стороны России, в том числе с помощью боевых беспилотников. Главной причиной этого стали неблагоприятные погодные условия.

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