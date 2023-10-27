Мощные взрывы в Николаевской области 27 октября: чем атакует враг

Мощные взрывы раздаются в Николаевской области
Враг не дает покоя украинцам. Около полуночи, 27 октября, произошли взрывы в Николаевской области. Российская Федерация применяет против Украины ночью баллистику и беспилотники. По Украине распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает Карта воздушных тревог.
Мощные взрывы в Николаевской области 27 октября
Сообщается, что враг атакует Николаевскую область. В Воздушных Силах Украины пишут, что существует ракетная угроза.
"Громко в Николаевской области. Работает ПВО по Шахедам", — говорится в сообщении.
Угроза применения баллистического вооружения остается в:
- Харьковской области,
- Днепропетровской области,
- Донецкой области,
- Запорожской области.
Напомним, ночью 26 октября украинские территории не подвергались воздушным атакам со стороны России, в том числе с помощью боевых беспилотников. Главной причиной этого стали неблагоприятные погодные условия.
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