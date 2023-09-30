Вибухи у Вінницькій області сьогодні 30 вересня: ворожий удар по регіону

Наслідки ворожої атаки. Фото: Google

Сьогодні, 30 вересня ворог не полишає українців у спокої. У Вінницькій області після опівночі пролунали вибухи. У регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

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Вибухи у Вінницькій області сьогодні 30 вересня

Моніторингові канали повідомляють, що у Вінницькій області лунають вибухи. За попередніми даними, працює наша ППО.

Повітряни сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників, зокрема й у Вінницькій області.

"Shahed у Вінницькій області, напрямок руху — Немирів!", — повідомляли в Повітряних силах.

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Мапа тривог нині така:

У Вінницькій ОВА заявляють, до відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті.

Нагадаємо, що ворожі безпілотники намагалися атакувати низку областей України вночі, 28 вересня. Так, в Одеській області лунали вибухи, працювала ППО.

Повітряні сили попередили українців також про небезпеку безпілотників в Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.