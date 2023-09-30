Вибухи у Вінницькій області сьогодні 30 вересня: ворожий удар по регіону

Потужні вибухи у Вінницькій області: ворог атакує регіон
Сьогодні, 30 вересня ворог не полишає українців у спокої. У Вінницькій області після опівночі пролунали вибухи. У регіоні оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють Повітряні Сили України.
Вибухи у Вінницькій області сьогодні 30 вересня
Моніторингові канали повідомляють, що у Вінницькій області лунають вибухи. За попередніми даними, працює наша ППО.
Повітряни сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників, зокрема й у Вінницькій області.
"Shahed у Вінницькій області, напрямок руху — Немирів!", — повідомляли в Повітряних силах.
01:02:
Мапа тривог нині така:
У Вінницькій ОВА заявляють, до відбою повітряної тривоги перебувайте в укритті.
Нагадаємо, що ворожі безпілотники намагалися атакувати низку областей України вночі, 28 вересня. Так, в Одеській області лунали вибухи, працювала ППО.
Повітряні сили попередили українців також про небезпеку безпілотників в Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.