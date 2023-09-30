Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Мощные взрывы в Винницкой области: враг атакует регион arrow

Мощные взрывы в Винницкой области: враг атакует регион

30 сентября 2023 00:41
обновлено: 01:11
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Винницкой области сегодня 30 сентября: вражеский удар по региону
Последствия вражеской атаки. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 30 сентября, враг не оставляет украинцев в покое. В Винницкой области после полуночи раздались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

Читайте также:

Взрывы в Винницкой области сегодня 30 сентября

Мониторинговые каналы сообщают, что в Винницкой области раздаются взрывы. По предварительным данным, работает наша ПВО.

Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения врагом ударных беспилотников, в том числе и в Винницкой области.

Взрывы в Винницкой области 30 сентября

" Shahed в Винницкой области, направление движения — Немиров!", — сообщали в Воздушных силах.

01:02:

Карта тревог сейчас такова:

Воздушная тревога 30 сентября

01:10:

В Винницкой ОВА заявляют, что до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытии.

Взрывы в Винницкой области 30 сентября

Напомним, что вражеские беспилотники пытались атаковать ряд областей Украины ночью, 28 сентября. Так, в Одесской области раздавались взрывы, работала ПВО.

Воздушные силы предупредили украинцев об опасности беспилотников в Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз