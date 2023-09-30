Взрывы в Винницкой области сегодня 30 сентября: вражеский удар по региону

Мощные взрывы в Винницкой области: враг атакует регион
Сегодня, 30 сентября, враг не оставляет украинцев в покое. В Винницкой области после полуночи раздались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.
Взрывы в Винницкой области сегодня 30 сентября
Мониторинговые каналы сообщают, что в Винницкой области раздаются взрывы. По предварительным данным, работает наша ПВО.
Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения врагом ударных беспилотников, в том числе и в Винницкой области.
" Shahed в Винницкой области, направление движения — Немиров!", — сообщали в Воздушных силах.
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Карта тревог сейчас такова:
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В Винницкой ОВА заявляют, что до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытии.
Напомним, что вражеские беспилотники пытались атаковать ряд областей Украины ночью, 28 сентября. Так, в Одесской области раздавались взрывы, работала ПВО.
Воздушные силы предупредили украинцев об опасности беспилотников в Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.