Взрывы в Винницкой области сегодня 30 сентября: вражеский удар по региону

Последствия вражеской атаки. Фото: Google

Сегодня, 30 сентября, враг не оставляет украинцев в покое. В Винницкой области после полуночи раздались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

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Взрывы в Винницкой области сегодня 30 сентября

Мониторинговые каналы сообщают, что в Винницкой области раздаются взрывы. По предварительным данным, работает наша ПВО.

Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения врагом ударных беспилотников, в том числе и в Винницкой области.

" Shahed в Винницкой области, направление движения — Немиров!", — сообщали в Воздушных силах.

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Карта тревог сейчас такова:

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В Винницкой ОВА заявляют, что до отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытии.

Напомним, что вражеские беспилотники пытались атаковать ряд областей Украины ночью, 28 сентября. Так, в Одесской области раздавались взрывы, работала ПВО.

Воздушные силы предупредили украинцев об опасности беспилотников в Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.