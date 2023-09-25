Вибухи в Одесі сьогодні 25 вересня: удари ракет по регіону

Наслідки ворожої атаки. Фото: Google

Сьогодні, 25 вересня ворог не полишає українців у спокої. По Україні цілять ракетами. Внаслідок цього мешканці Одеси чують сильні вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Одесі сьогодні 25 вересня

Моніторингові канали повідомляють, що в Одесі після опівночі лунають вибухи.

Повідомляється про щонайменше чотири вибухи. Не виключено що це працює ППО. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів області перебувати в укриттях та не знімати роботу ППО.

Тим часом повітряна тривога ширится областями.

Нагадаємо, 24 вересня у Криму пролунав вибух. Так над Севастополем помітили стовп диму. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак невдовзі після вибухів в Криму зробив загадковий допис у своєму Telegram-каналі.

Також ми писали, що в Одеській області 24 вересня оголосили повітряну тривогу. В деяких містах повідомляють про вибухи. Моніторингові канали повідомили про цілі у напрямку Южний — Коблево.