У тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух
24 вересня 2023 15:32
Стовп диму у Севастополі. Фото: росЗМІ
У неділю, 24 вересня у Криму пролунав вибух. Так над Севастополем помітили стовп диму.
Про це повідомляють росЗМІ.
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У Севастополі до неба здіймається великий стовп диму.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак невдовзі після вибухів в Криму зробив загадковий допис у своєму Telegram-каналі.
"Осіння спека", — написав він.
Нагадаємо, також ми писали, що у Курську безпілотники атакували нафтобазу.