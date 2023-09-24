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У тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух

24 вересня 2023 15:32
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Валерія Пержун
редактор
У тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух
Стовп диму у Севастополі. Фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У неділю, 24 вересня у Криму пролунав вибух. Так над Севастополем помітили стовп диму.

Про це повідомляють росЗМІ. 

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У Севастополі до неба здіймається великий стовп диму. 

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак невдовзі після вибухів в Криму зробив загадковий допис у своєму Telegram-каналі. 

"Осіння спека", — написав він. 

Нагадаємо, також ми писали, що у Курську безпілотники атакували нафтобазу.

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