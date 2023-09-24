У тимчасово окупованому Севастополі пролунав вибух

Стовп диму у Севастополі. Фото: росЗМІ

У неділю, 24 вересня у Криму пролунав вибух. Так над Севастополем помітили стовп диму.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У Севастополі до неба здіймається великий стовп диму.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак невдовзі після вибухів в Криму зробив загадковий допис у своєму Telegram-каналі.

"Осіння спека", — написав він.

Нагадаємо, також ми писали, що у Курську безпілотники атакували нафтобазу.