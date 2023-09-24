ППО росіян в Криму не може впоратися із західними крилатими ракетами, — Ігнат

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform

У Криму є велика кількість російських систем протиповітряної оборони. Однак вони не можуть впоратися із західними крилатими ракетами.

Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат наголосив, що ATACMS для України будуть, адже все більше з'являється новин про можливу передачу. Тим паче, що озброєння, яке було потрібне для країни, вже є.

"Це крилаті ракети, якими противник нас атакує з перших днів війни. Тепер у нас є така ж зброя, і ще краща. Противник не може збивати ці ракети, попри те, що у них є "супер ППО". Так, якась кількість, може, і збивається, але, як ми бачимо, ракети долітають", — наголосив Ігнат.

Нагадаємо, Сполучені Штати передадуть Україні "невелику кількість" ракет далекого радіусу дії ATACMS для допомоги у війні з РФ. Коли саме зроблять публічне оголошення та доставлять озброєння, поки що невідомо.

Також ми писали, що американські балістичні ракети ATACMS є значно кориснішими для процесу деокупації України. Головними перевагами їх над крилатими ракетами є кількість та швидкість, що дозволило б ЗСУ проводити масовані ракетні удари по російських військових та логістичних об’єктах.