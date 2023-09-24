Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ППО росіян в Криму не може впоратися із західними крилатими ракетами, — Ігнат arrow

ППО росіян в Криму не може впоратися із західними крилатими ракетами, — Ігнат

24 вересня 2023 10:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ППО росіян в Криму не може впоратися із західними крилатими ракетами, — Ігнат
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Криму є велика кількість російських систем протиповітряної оборони. Однак вони не можуть впоратися із західними крилатими ракетами.

Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Ракети для України

Ігнат наголосив, що ATACMS для України будуть, адже все більше з'являється новин про можливу передачу. Тим паче, що озброєння, яке було потрібне для країни, вже є. 

"Це крилаті ракети, якими противник нас атакує з перших днів війни. Тепер у нас є така ж зброя, і ще краща. Противник не може збивати ці ракети, попри те, що у них є "супер ППО". Так, якась кількість, може, і збивається, але, як ми бачимо, ракети долітають", — наголосив Ігнат.

Нагадаємо, Сполучені Штати передадуть Україні "невелику кількість" ракет далекого радіусу дії ATACMS для допомоги у війні з РФ. Коли саме зроблять публічне оголошення та доставлять озброєння, поки що невідомо. 

Також ми писали, що американські балістичні ракети ATACMS є значно кориснішими для процесу деокупації України. Головними перевагами їх над крилатими ракетами є кількість та швидкість, що дозволило б ЗСУ проводити масовані ракетні удари по російських військових та логістичних об’єктах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз