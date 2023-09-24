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ПВО россиян в Крыму не справляется с западными крылатыми ракетами, — Игнат

24 сентября 2023 10:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ПВО россиян в Крыму не справляется с западными крылатыми ракетами, — Игнат
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Крыму есть большое количество российских систем противовоздушной обороны. Однако они не могут справиться с западными крылатыми ракетами.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат отметил, что ATACMS для Украины будут, ведь все больше появляется новостей о возможной передаче. Тем более, что вооружение, которое было нужно для страны, уже есть.

"Это крылатые ракеты, которыми противник нас атакует с первых дней войны. Теперь у нас есть такое же оружие, и еще лучше. Противник не может сбивать эти ракеты, несмотря на то, что у них есть "супер ПВО". Да, какое-то количество, может, и сбивается, но, как мы видим, ракеты долетают", — подчеркнул Игнат.

Напомним, что Соединенные Штаты передадут Украине "небольшое количество" ракет дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с РФ. Когда именно сделают публичное объявление и доставят вооружение, пока неизвестно.

Также мы писали, что американские баллистические ракеты ATACMS значительно более полезны для процесса деоккупации Украины. Главными преимуществами их над крылатыми ракетами является количество и скорость, что позволило бы ВСУ проводить массированные ракетные удары по российским военным и логистическим объектам.

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