ПВО россиян в Крыму не справляется с западными крылатыми ракетами, — Игнат

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Ukrinform

В Крыму есть большое количество российских систем противовоздушной обороны. Однако они не могут справиться с западными крылатыми ракетами.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также:

Ракеты для Украины

Игнат отметил, что ATACMS для Украины будут, ведь все больше появляется новостей о возможной передаче. Тем более, что вооружение, которое было нужно для страны, уже есть.

"Это крылатые ракеты, которыми противник нас атакует с первых дней войны. Теперь у нас есть такое же оружие, и еще лучше. Противник не может сбивать эти ракеты, несмотря на то, что у них есть "супер ПВО". Да, какое-то количество, может, и сбивается, но, как мы видим, ракеты долетают", — подчеркнул Игнат.

Напомним, что Соединенные Штаты передадут Украине "небольшое количество" ракет дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с РФ. Когда именно сделают публичное объявление и доставят вооружение, пока неизвестно.

Также мы писали, что американские баллистические ракеты ATACMS значительно более полезны для процесса деоккупации Украины. Главными преимуществами их над крылатыми ракетами является количество и скорость, что позволило бы ВСУ проводить массированные ракетные удары по российским военным и логистическим объектам.