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Во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв

24 сентября 2023 15:32
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Валерия Пержун
редактор
Во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв
Столп дыма в Севастополе. Фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В воскресенье, 24 сентября, в Крыму раздался взрыв. Так над Севастополем заметили столб дыма.

Об этом сообщают росСМИ.

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В Севастополе к небу возвышается большой столб дыма.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак вскоре после взрывов в Крыму сделал загадочное сообщение в своем Telegram-канале.

"Осенняя жара", — написал он.

Также мы писали, что в Курске беспилотники атаковали нефтебазу.

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