Во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв

Столп дыма в Севастополе. Фото: росСМИ

В воскресенье, 24 сентября, в Крыму раздался взрыв. Так над Севастополем заметили столб дыма.

Об этом сообщают росСМИ.

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В Севастополе к небу возвышается большой столб дыма.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак вскоре после взрывов в Крыму сделал загадочное сообщение в своем Telegram-канале.

"Осенняя жара", — написал он.

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