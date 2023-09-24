Во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв
24 сентября 2023 15:32
Столп дыма в Севастополе. Фото: росСМИ
В воскресенье, 24 сентября, в Крыму раздался взрыв. Так над Севастополем заметили столб дыма.
Об этом сообщают росСМИ.
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В Севастополе к небу возвышается большой столб дыма.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак вскоре после взрывов в Крыму сделал загадочное сообщение в своем Telegram-канале.
"Осенняя жара", — написал он.
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