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Мощные взрывы в Одессе: враг атакует регион

25 сентября 2023 00:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Одессе сегодня 25 сентября: удары ракет по региону
Последствия вражеской атаки. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 25 сентября, враг не оставляет украинцев в покое. По Украине целятся ракетами. В результате жители Одессы слышат сильные взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одессе сегодня 25 сентября

Мониторинговые каналы сообщают, что в Одессе после полуночи раздаются взрывы.

Сообщается о минимум четырех взрывах. Не исключено, что это работает ПВО. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей области находиться в укрытиях и не снимать ПВО.

Тем временем воздушная тревога распространяется по областям.

Карта тревог 25 сентября

Напомним, 24 сентября в Крыму раздался взрыв. Так над Севастополем заметили столб дыма. Глава Офиса Президента Андрей Ермак вскоре после взрывов в Крыму сделал загадочное сообщение в своем Telegram-канале.

Также мы писали, что в Одесской области 24 сентября была объявлена воздушная тревога. В некоторых городах сообщают о взрывах. Мониторинговые каналы сообщили о целях в направлении Южный – Коблево.

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