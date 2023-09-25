Взрывы в Одессе сегодня 25 сентября: удары ракет по региону

Мощные взрывы в Одессе: враг атакует регион
Сегодня, 25 сентября, враг не оставляет украинцев в покое. По Украине целятся ракетами. В результате жители Одессы слышат сильные взрывы.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Одессе сегодня 25 сентября
Мониторинговые каналы сообщают, что в Одессе после полуночи раздаются взрывы.
Сообщается о минимум четырех взрывах. Не исключено, что это работает ПВО. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей области находиться в укрытиях и не снимать ПВО.
Тем временем воздушная тревога распространяется по областям.
Напомним, 24 сентября в Крыму раздался взрыв. Так над Севастополем заметили столб дыма. Глава Офиса Президента Андрей Ермак вскоре после взрывов в Крыму сделал загадочное сообщение в своем Telegram-канале.
Также мы писали, что в Одесской области 24 сентября была объявлена воздушная тревога. В некоторых городах сообщают о взрывах. Мониторинговые каналы сообщили о целях в направлении Южный – Коблево.