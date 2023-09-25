Взрывы в Одессе сегодня 25 сентября: удары ракет по региону

Последствия вражеской атаки. Фото: Google

Сегодня, 25 сентября, враг не оставляет украинцев в покое. По Украине целятся ракетами. В результате жители Одессы слышат сильные взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одессе сегодня 25 сентября

Мониторинговые каналы сообщают, что в Одессе после полуночи раздаются взрывы.

Сообщается о минимум четырех взрывах. Не исключено, что это работает ПВО. Начальник Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей области находиться в укрытиях и не снимать ПВО.

Тем временем воздушная тревога распространяется по областям.

Напомним, 24 сентября в Крыму раздался взрыв. Так над Севастополем заметили столб дыма. Глава Офиса Президента Андрей Ермак вскоре после взрывов в Крыму сделал загадочное сообщение в своем Telegram-канале.

Также мы писали, что в Одесской области 24 сентября была объявлена воздушная тревога. В некоторых городах сообщают о взрывах. Мониторинговые каналы сообщили о целях в направлении Южный – Коблево.