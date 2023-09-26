Вибухи в Одеській області сьогодні 26 вересня: ворожі удари по регіону

Потужні вибухи в Одеській області: ворог атакує регіон
Сьогодні, 26 вересня ворог не полишає українців у спокої. По Україні цілять беспілотниками. Внаслідок цього мешканці Одеської області чують сильні вибухи. В Україні у більшості областей України досі лунає повітряна тривога.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Одеській області сьогодні 26 вересня
Повідомляється, що в Одеській області лунають потужні вибухи. За попередніми даними, це працює українська ППО.
Також Новости Одесса повідомляє, що є приліт у Рені. Місцева влада просить не нехтувати безпекою і залишатися в укритті.
02:53:
Мапа повітряних тривог нині така:
Нагадаю, у понеділок, 25 вересня, Курськ знову атакували дрони. На летовищі "Халіно" через потужний вибух загинули російські офіцери.
"Бавовна" пролунала за 7 км від центру Курська на аеродромі "Халіно". Там знаходяться літаки Су-30СМ. На летовищі базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк ім. Жданова.