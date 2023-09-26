Вибухи в Одеській області сьогодні 26 вересня: ворожі удари по регіону

Наслідки ворожої атаки. Фото: Google

Сьогодні, 26 вересня ворог не полишає українців у спокої. По Україні цілять беспілотниками. Внаслідок цього мешканці Одеської області чують сильні вибухи. В Україні у більшості областей України досі лунає повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Одеській області сьогодні 26 вересня

Повідомляється, що в Одеській області лунають потужні вибухи. За попередніми даними, це працює українська ППО.

Також Новости Одесса повідомляє, що є приліт у Рені. Місцева влада просить не нехтувати безпекою і залишатися в укритті.

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Мапа повітряних тривог нині така:

Нагадаю, у понеділок, 25 вересня, Курськ знову атакували дрони. На летовищі "Халіно" через потужний вибух загинули російські офіцери.

"Бавовна" пролунала за 7 км від центру Курська на аеродромі "Халіно". Там знаходяться літаки Су-30СМ. На летовищі базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк ім. Жданова.