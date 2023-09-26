Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Мощные взрывы в Одесской области: враг атакует регион arrow

Мощные взрывы в Одесской области: враг атакует регион

26 сентября 2023 02:40
обновлено: 02:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Одесской области сегодня 26 сентября: вражеские удары по региону
Последствия вражеской атаки. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 26 сентября, враг не оставляет украинцев в покое. По Украине целят беспилотниками. В результате жители Одесской области слышат сильные взрывы. В Украине в большинстве областей Украины до сих пор раздается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Одесской области сегодня 26 сентября

Сообщается, что в Одесской области раздаются мощные взрывы. По предварительным данным, это работает украинская ПВО.

Воздушная тревога 26 сентября

Также Новости - Одесса сообщают, что есть прилет в Рени. Местные власти просят не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытии.

взрывы в Одессе 26 сентября

02:53:

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Карта тревог 26 сентября

Напомню, в понедельник, 25 сентября, Курск снова атаковали дроны. На аэродроме "Халино" из-за мощного взрыва погибли российские офицеры.

"Хлопок" прозвучал в 7 км от центра Курска на аэродроме "Халино". Там находятся самолеты Су-30СМ. На аэродроме базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк им. Жданова.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз