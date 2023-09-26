Взрывы в Одесской области сегодня 26 сентября: вражеские удары по региону

Последствия вражеской атаки. Фото: Google

Сегодня, 26 сентября, враг не оставляет украинцев в покое. По Украине целят беспилотниками. В результате жители Одесской области слышат сильные взрывы. В Украине в большинстве областей Украины до сих пор раздается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одесской области сегодня 26 сентября

Сообщается, что в Одесской области раздаются мощные взрывы. По предварительным данным, это работает украинская ПВО.

Также Новости - Одесса сообщают, что есть прилет в Рени. Местные власти просят не пренебрегать безопасностью и оставаться в укрытии.

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Карта воздушных тревог сейчас такова:

Напомню, в понедельник, 25 сентября, Курск снова атаковали дроны. На аэродроме "Халино" из-за мощного взрыва погибли российские офицеры.

"Хлопок" прозвучал в 7 км от центра Курска на аэродроме "Халино". Там находятся самолеты Су-30СМ. На аэродроме базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк им. Жданова.