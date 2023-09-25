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У курському аеропорту вибухнув безпілотник: загинули російські офіцери

25 вересня 2023 12:34
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Валерія Пержун
редактор
У курському аеропорту вибухнув безпілотник: загинули російські офіцери
Аеропорт "Курськ-Східний". Ілюстративне фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У понеділок, 25 вересня, Курськ знову атакували дрони. На летовищі "Халіно" через потужний вибух загинули російські офіцери.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на джерела в ГУР.

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"Бавовна" пролунала за 7 км від центру Курська на аеродромі "Халіно". Там знаходяться літаки Су-30СМ. На летовищі базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк ім. Жданова.

У Міноборони РФ заявили, що перехопили дрон над Курською областю.

"25 вересня близько 10.30 ранку припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО перехоплено один український безпілотний літальний апарат над територією Курської області", — йдеться у повідомленні.

В Минообороны РФ сообщили о перехвате дрона
Скриншот повідомлення Міноборони РФ

Водночас, як пише РБК-Україна, посилаючись на джерела у розвідці, дрон таки зміг зашкодити окупантам. Так, росіяни "безпечно приземлили" дрон на летовищі.

Подивитися на безпілотник прибуло і керівництво авіаполку, і ФСБ.

"Коли делегація спробувала оглянути "трофейний" БПЛА, сталася детонація боєприпасу", — розповідає джерело ЗМІ.

Через вибух загинули або постраждали: командир 14 авіаполку, один із його заступників, група офіцерів-авіаторів, представник контррозвідки ФСБ та персонал летовища.

Нагадаємо, вранці дрони атакували Курську область та пошкодили адмінбудівлю.

Також у Курську зафіксували "прильот" в будівлю МВС.

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