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В курском аэропорту взорвался беспилотник: погибли российские офицеры

25 сентября 2023 12:34
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В курском аэропорту взорвался беспилотник: погибли российские офицеры
Аэропорт "Курск-Восточный". Иллюстративное фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В понедельник, 25 сентября, Курск снова атаковали дроны. На аэродроме "Халино" из-за мощного взрыва погибли российские офицеры.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на источники в ГУР.

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"Хлопок" прозвучал в 7 км от центра Курска на аэродроме "Халино". Там находятся самолеты Су-30СМ. На аэродроме базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк им. Жданова.

В Минобороны РФ заявили, что перехватили дрон над Курской областью.

"25 сентября около 10.30 утра пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Очередными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области", — говорится в сообщении.

В Минообороны РФ сообщили о перехвате дрона
Скриншот сообщения Минобороны РФ

В то же время, как пишет РБК-Украина, ссылаясь на источники в разведке, дрон таки смог навредить оккупантам. Так, россияне "безопасно приземлили" дрон на аэродроме.

Посмотреть на беспилотник прибыло и руководство авиаполка и ФСБ.

"Когда делегация попыталась осмотреть "трофейный" БПЛА, произошла детонация боеприпаса", — рассказывает источник СМИ.

В результате взрыва погибли или пострадали: командир 14 авиаполка, один из его заместителей, группа офицеров-авиаторов, представитель контрразведки ФСБ и персонал аэропорта.

Напомним, утром дроны атаковали Курскую область и повредили админздание.

Также в Курске зафиксировали "прилет" в здание МВД.

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