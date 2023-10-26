Війна в Україні — як військовому повернутися на службу після поранення

Військовослужбовець проходить лікування у госпіталі. Фото: google.com

Другий рік в Україні триває повномасштабна війна з росією. Українські захисники та захисниці ціною власного здоров'я та життя боронять країну від загарбника. Тисячі військових потрапляють до шпиталів з пораненнями, травмами та контузіями, де проходять складне лікування та реабілітацію. Саме від стану здоров'я після лікування залежить процедура повернення на військову службу.

Що слід робити військовому після завершення лікування пояснила голова Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова.

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Завершення лікування — які подальші дії військовослужбовця

Після того, як лікування завершено, військовий направляється на медичний огляд до військово-лікарської комісії (ВЛК).

Військова медкомісія має встановити ступень придатності до військової служби, необхідності реабілітації або відпустки.

В залежності від висновку ВЛК визначається подальший порядок дій військовослужбовця після лікування.

Військовий проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

ВЛК визнає придатним — які подальші дії

Якщо ВЛК визнає військовослужбовця придатним до військової служби, то він може знову залучатися як до небойових, так і бойових дій. Таку особу можна призначати на більшість посад.

Після одужання придатні за станом здоров’я за висновком ВЛК військові із закладу охорони здоров’я направляються:

безпосередньо до військових частин за місцем проходження служби до поранення (хвороби);

або до резервних (навчальних) військових частин за місцем дислокації, відповідно до клопотань командирів частин, у списках особового складу яких вони перебувають.

Якщо лікування проходило у військовому шпиталі, то після його завершення — начальник військової установи охорони здоров'я зобов'язаний за п’ять днів до виписки військового повідомити про це командира військової частини, з якої прибув військовий.

Після закінчення лікування в цивільній лікарні військовий повинен з'явитися до ТЦК та СП и для повернення на службу.

Медичні та інші документи направляються в електронному вигляді до військової частини військовим закладом охорони здоров’я або ТЦК та СП.

Військовослужбовець на прийомі у лікаря. Фото: google.com

ВЛК надала висновок "обмежено придатний" — що робити

Такі військовослужбовці за станом здоров’я непридатні до служби у:

десантно-штурмових військах;

плавскладі;

морській піхоті;

спецспорудах.

Але вони можуть нести військову службу у:

частинах (підрозділах) забезпечення;

ТЦК та СП;

установах, організаціях, навчальних закладах Міноборони.

У висновку ВЛК мають бути обов’язково вказані рекомендації з приводу того, які види служби та роботи протипоказані військовослужбовцю залежно від його стану здоров’я.

Якщо військовий не може більше займати попередню посаду та продовжувати військову службу у своїй частині через отримані травми, поранення або захворювання, його переміщують у іншу військову частину та на іншу посаду.

Необхідність і терміновість переміщення визначаються командирами (начальниками), які мають право призначати військовослужбовців на відповідні посади.

Військовий у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Фото: РОТЦК та СП

Якщо військового звільняють з військової служби за станом здоров’я

ВЛК також можуть надати висновки:

непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;

непридатний з виключенням з військового обліку.

Постанова ВЛК про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців є підставою для звільнення військовослужбовця з військової служби за станом здоров’я під час дії воєнного стану.

Непридатний з виключенням з військового обліку — такий ступінь придатності надає військовослужбовцю право на звільнення з військової служби за станом здоров’я.

У разі наявності бажання можна написати рапорт про продовження проходження служби на посадах передбачених Переліком (наказ МОУ №410 від 14.08.2018 "Про затвердження Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби").

Якщо військовослужбовець перебуває поза межами військової частини (лікування, відпустка) документи про звільнення за станом здоров’я можна подати/отримати через ТЦК та СП, повертатись до частини не потрібно.

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