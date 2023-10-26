Война в Украине — как военному вернуться на службу после ранения

Возвращение на службу после ранения: что следует знать украинскому военному
Второй год в Украине идет полномасштабная война с россией. Украинские защитники и защитницы ценой собственного здоровья и жизни защищают страну от захватчика. Тысячи военных попадают в больницы с ранениями, травмами и контузиями, где проходят сложное лечение и реабилитацию. Именно от здоровья после лечения зависит процедура возвращения на военную службу.
Что следует делать военному после завершения лечения объяснила глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова.
Завершение лечения — какие дальнейшие действия военнослужащего
После того как лечение завершено, военный направляется на медицинский осмотр военно-врачебной комиссии (ВВК).
Военная медкомиссия должна установить степень годности к военной службе, необходимости реабилитации или отпуска.
В зависимости от вывода ВВК определяется последующий порядок действий военнослужащего после лечения.
ВВК признала пригодным — какие дальнейшие действия
Если ВВК признает военнослужащего пригодным к военной службе, он может вновь привлекаться как к небоевым, так и боевым действиям. Такое лицо можно назначать на большинство должностей.
После выздоровления пригодные по состоянию здоровья по заключению ВВК военные из здравоохранения направляются:
- непосредственно в воинские части по месту прохождения службы до ранения (болезни);
- или в резервные (учебные) воинские части по месту дислокации, в соответствии с ходатайствами командиров частей, в списках личного состава которых они находятся.
Если лечение проходило в военном госпитале, то после его завершения начальник военного учреждения здравоохранения обязан за пять дней до выписки военного сообщить об этом командиру воинской части, из которой прибыл военный.
После окончания лечения в гражданской больнице военный должен явиться в ТЦК и СП для возвращения на службу.
Медицинские и другие документы направляются в электронном виде в воинскую часть военным учреждением здравоохранения или ТЦК и СП.
ВВК предоставила заключение "ограниченно пригодный" — что делать
Такие военнослужащие по состоянию здоровья непригодны для службы в:
- десантно-штурмовых войсках;
- плавсоставах;
- морской пехоте;
- спецсооружениях.
Но они могут нести военную службу в:
- частях (подразделениях) обеспечения;
- ТЦК и СП;
- учреждениях, организациях, учебных заведениях Минобороны.
В заключении ВВК должны обязательно указываться рекомендации о том, какие виды службы и работы противопоказаны военнослужащему в зависимости от его состояния здоровья.
Если военный не может больше занимать предыдущую должность и продолжать военную службу в своей части из-за полученных травм, ранений или заболеваний, его перемещают в другую воинскую часть и на другую должность.
Необходимость и срочность перемещения определяются командирами (начальниками), обладающими правом назначать военнослужащих на соответствующие должности.
Если военного увольняют с военной службы по состоянию здоровья
ВВК также могут дать выводы:
- непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;
- непригоден с исключением из военного учета.
Постановление ВВК о непригодности военной службы с пересмотром через 6-12 месяцев является основанием для увольнения военнослужащего с военной службы по состоянию здоровья во время действия военного положения.
Непригодный с исключением из военного учета — такая степень годности дает военнослужащему право на увольнение с военной службы по состоянию здоровья.
В случае наличия желания можно написать рапорт о продолжении прохождения службы в должностях предусмотренных Перечнем (приказ МОУ №410 от 14.08.2018 "Об утверждении Перечня должностей, которые могут быть замещены военнослужащими, которые признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе").
Если военнослужащий находится вне военной части (лечение, отпуск) документы об увольнении по состоянию здоровья можно подать/получить через ТЦК и СП, возвращаться к части не нужно.
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