Война в Украине — как военному вернуться на службу после ранения

Военнослужащий проходит лечение в госпитале. Фото: google.com

Второй год в Украине идет полномасштабная война с россией. Украинские защитники и защитницы ценой собственного здоровья и жизни защищают страну от захватчика. Тысячи военных попадают в больницы с ранениями, травмами и контузиями, где проходят сложное лечение и реабилитацию. Именно от здоровья после лечения зависит процедура возвращения на военную службу.

Что следует делать военному после завершения лечения объяснила глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова.

Читайте также:

Завершение лечения — какие дальнейшие действия военнослужащего

После того как лечение завершено, военный направляется на медицинский осмотр военно-врачебной комиссии (ВВК).

Военная медкомиссия должна установить степень годности к военной службе, необходимости реабилитации или отпуска.

В зависимости от вывода ВВК определяется последующий порядок действий военнослужащего после лечения.

Военный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

ВВК признала пригодным — какие дальнейшие действия

Если ВВК признает военнослужащего пригодным к военной службе, он может вновь привлекаться как к небоевым, так и боевым действиям. Такое лицо можно назначать на большинство должностей.

После выздоровления пригодные по состоянию здоровья по заключению ВВК военные из здравоохранения направляются:

непосредственно в воинские части по месту прохождения службы до ранения (болезни);

или в резервные (учебные) воинские части по месту дислокации, в соответствии с ходатайствами командиров частей, в списках личного состава которых они находятся.

Если лечение проходило в военном госпитале, то после его завершения начальник военного учреждения здравоохранения обязан за пять дней до выписки военного сообщить об этом командиру воинской части, из которой прибыл военный.

После окончания лечения в гражданской больнице военный должен явиться в ТЦК и СП для возвращения на службу.

Медицинские и другие документы направляются в электронном виде в воинскую часть военным учреждением здравоохранения или ТЦК и СП.

Военнослужащий на приеме у врача. Фото: google.com

ВВК предоставила заключение "ограниченно пригодный" — что делать

Такие военнослужащие по состоянию здоровья непригодны для службы в:

десантно-штурмовых войсках;

плавсоставах;

морской пехоте;

спецсооружениях.

Но они могут нести военную службу в:

частях (подразделениях) обеспечения;

ТЦК и СП;

учреждениях, организациях, учебных заведениях Минобороны.

В заключении ВВК должны обязательно указываться рекомендации о том, какие виды службы и работы противопоказаны военнослужащему в зависимости от его состояния здоровья.

Если военный не может больше занимать предыдущую должность и продолжать военную службу в своей части из-за полученных травм, ранений или заболеваний, его перемещают в другую воинскую часть и на другую должность.

Необходимость и срочность перемещения определяются командирами (начальниками), обладающими правом назначать военнослужащих на соответствующие должности.

Военный в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Фото: РОТЦК и СП

Если военного увольняют с военной службы по состоянию здоровья

ВВК также могут дать выводы:

непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;

непригоден с исключением из военного учета.

Постановление ВВК о непригодности военной службы с пересмотром через 6-12 месяцев является основанием для увольнения военнослужащего с военной службы по состоянию здоровья во время действия военного положения.

Непригодный с исключением из военного учета — такая степень годности дает военнослужащему право на увольнение с военной службы по состоянию здоровья.

В случае наличия желания можно написать рапорт о продолжении прохождения службы в должностях предусмотренных Перечнем (приказ МОУ №410 от 14.08.2018 "Об утверждении Перечня должностей, которые могут быть замещены военнослужащими, которые признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе").

Если военнослужащий находится вне военной части (лечение, отпуск) документы об увольнении по состоянию здоровья можно подать/получить через ТЦК и СП, возвращаться к части не нужно.

Раньше мы писали, кто может получить статус ветерана военной службы.

Напомним, мы рассказывали, как военнослужащему без конечности получить протез в Украине.

Также мы сообщали, как военному уволиться со службы из-за состояния здоровья во время войны.