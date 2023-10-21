Війна в Україні — як отримати статус ветерана військової служби

Український військовослужбовець підписує папери. Фото: kozsr.gov.ua

Другий рік поспіль українські захисники та захисниці відважно боронять нашу державу від загарбника ціною власного здоров'я та життя. Багато військових внаслідок війни отримують тяжкі травми та інвалідність. Водночас держава намагається надати соціальні гарантії та захист кожному українському герою. Зокрема передбачено отримання статусу ветерана військової служби для деяких категорій військовослужбовців.

Представник Печерського районного в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ярослав Бондаренко під час брифінгу в Military Media Center детально пояснив українцям, хто має право на статус ветерана військової служби та як його можна отримати.

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Хто може отримати статус ветерана військової служби

Ветеранами військової служби можуть визнати таких громадян України:

які бездоганно прослужили на військовій службі 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні;

осіб з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби;

осіб з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, отриманого в період проходження військової служби, які мають вислугу військової служби 20 років і більше.

Як отримати посвідчення ветерана військової служби

Щоб оформити посвідчення ветерана військової служби слід звернутися до районного ТЦК за місцем реєстрації ветерана та надати такі документи:

заяву на отримання посвідчення ветерана військової служби;

копію паспорта або ID-картки;

копію ідентифікаційного коду;

витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

дві фотографії розміром 3х4 сантиметрів;

копії наказів про звільнення з військової служби;

довідку МСЕК про отримання інвалідності I чи II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби.

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