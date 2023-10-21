Война в Украине — как получить статус ветерана военной службы

Украинский военнослужащий подписывает бумаги. Фото: kozsr.gov.ua

Второй год подряд украинские защитники и защитницы смело защищают наше государство от захватчика ценой собственного здоровья и жизни. Многие военные в результате войны получают тяжелые травмы и инвалидность. В то же время, государство пытается предоставить социальные гарантии и защиту каждому украинскому герою. В частности, предусмотрено получение статуса ветерана военной службы для некоторых категорий военнослужащих.

Представитель Печерского районного в Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки Ярослав Бондаренко во время брифинга в Military Media Center подробно объяснил украинцам, кто имеет право на статус ветерана военной службы и как его можно получить.

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Кто может получить статус ветерана военной службы

Ветеранами военной службы могут признать таких граждан Украины:

безупречно прослуживших на военной службе 25 и более лет в календарном или 30 и более лет в льготном исчислении;

лиц с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы;

лиц с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила в результате заболевания, полученного в период прохождения военной службы, имеющих выслугу военной службы 20 лет и старше.

Как получить удостоверение ветерана военной службы

Чтобы оформить удостоверение ветерана военной службы, следует обратиться в районный ТЦК по месту регистрации ветерана и предоставить следующие документы:

заявление на получение удостоверения ветерана военной службы;

копию паспорта или ID-карты;

копию идентификационного кода;

выписка из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства;

две фотографии размером 3х4 сантиметров;

копии приказов об увольнении с военной службы;

справку МСЭК о получении инвалидности I или II группы, наступившей вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

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