Война в Украине — как получить статус ветерана военной службы

Статус ветерана военной службы: украинцам объяснили, кто и как может получить
Второй год подряд украинские защитники и защитницы смело защищают наше государство от захватчика ценой собственного здоровья и жизни. Многие военные в результате войны получают тяжелые травмы и инвалидность. В то же время, государство пытается предоставить социальные гарантии и защиту каждому украинскому герою. В частности, предусмотрено получение статуса ветерана военной службы для некоторых категорий военнослужащих.
Представитель Печерского районного в Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки Ярослав Бондаренко во время брифинга в Military Media Center подробно объяснил украинцам, кто имеет право на статус ветерана военной службы и как его можно получить.
Кто может получить статус ветерана военной службы
Ветеранами военной службы могут признать таких граждан Украины:
- безупречно прослуживших на военной службе 25 и более лет в календарном или 30 и более лет в льготном исчислении;
- лиц с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы;
- лиц с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила в результате заболевания, полученного в период прохождения военной службы, имеющих выслугу военной службы 20 лет и старше.
Как получить удостоверение ветерана военной службы
Чтобы оформить удостоверение ветерана военной службы, следует обратиться в районный ТЦК по месту регистрации ветерана и предоставить следующие документы:
- заявление на получение удостоверения ветерана военной службы;
- копию паспорта или ID-карты;
- копию идентификационного кода;
- выписка из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства;
- две фотографии размером 3х4 сантиметров;
- копии приказов об увольнении с военной службы;
- справку МСЭК о получении инвалидности I или II группы, наступившей вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.
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