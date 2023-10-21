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Статус ветерана военной службы: украинцам объяснили, кто и как может получить

21 октября 2023 09:20
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Война в Украине — как получить статус ветерана военной службы
Украинский военнослужащий подписывает бумаги. Фото: kozsr.gov.ua
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Второй год подряд украинские защитники и защитницы смело защищают наше государство от захватчика ценой собственного здоровья и жизни. Многие военные в результате войны получают тяжелые травмы и инвалидность. В то же время, государство пытается предоставить социальные гарантии и защиту каждому украинскому герою. В частности, предусмотрено получение статуса ветерана военной службы для некоторых категорий военнослужащих.

Представитель Печерского районного в Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки Ярослав Бондаренко во время брифинга в Military Media Center подробно объяснил украинцам, кто имеет право на статус ветерана военной службы и как его можно получить.

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Кто может получить статус ветерана военной службы

Ветеранами военной службы могут признать таких граждан Украины:

  • безупречно прослуживших на военной службе 25 и более лет в календарном или 30 и более лет в льготном исчислении;
  • лиц с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы;
  • лиц с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила в результате заболевания, полученного в период прохождения военной службы, имеющих выслугу военной службы 20 лет и старше.

Как получить удостоверение ветерана военной службы

Чтобы оформить удостоверение ветерана военной службы, следует обратиться в районный ТЦК по месту регистрации ветерана и предоставить следующие документы:

  • заявление на получение удостоверения ветерана военной службы;
  • копию паспорта или ID-карты;
  • копию идентификационного кода;
  • выписка из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства;
  • две фотографии размером 3х4 сантиметров;
  • копии приказов об увольнении с военной службы;
  • справку МСЭК о получении инвалидности I или II группы, наступившей вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

 

Ранее мы сообщали, какие услуги ветеранам войны и раненым военным оказывает государство.

Напомним, мы писали, что УБД в Украине смогут бесплатно получить образование.

Также мы подробно объясняли, какая разница между участником боевых действий (УБД) и участником войны и на какие льготы могут рассчитывать такие граждане Украины.

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