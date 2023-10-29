Повітряна тривога "червоніє" областями — які регіони під загрозою ракетного удару

Ракета злітає в небо. Фото: Українська правда

Повітряна тривога в Україні зараз, 29 жовтня, продовжує розповсюджуватися областями. Станом на 00:13 під загрозою ракетної атаки Сумська, Чернігівська, Полтавська та інші області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Оновлено 00:20. За даними українських військових, у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях спостерігається ракетна небезпека.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації. Загроза застосування авіаційного озброєння!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом "почервонів" також і південь країни. Наразі небезпека оголошена в Миколаївській та Херсонській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...