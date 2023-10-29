Повітряна тривога "червоніє" областями — які регіони під загрозою ракетного удару
29 жовтня 2023 00:19
оновлено: 00:24
Ракета злітає в небо. Фото: Українська правда
Повітряна тривога в Україні зараз, 29 жовтня, продовжує розповсюджуватися областями. Станом на 00:13 під загрозою ракетної атаки Сумська, Чернігівська, Полтавська та інші області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Оновлено 00:20. За даними українських військових, у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях спостерігається ракетна небезпека.
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації. Загроза застосування авіаційного озброєння!" — йдеться в повідомленні.
Тим часом "почервонів" також і південь країни. Наразі небезпека оголошена в Миколаївській та Херсонській областях.
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