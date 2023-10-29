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Повітряна тривога "червоніє" областями — які регіони під загрозою ракетного удару

29 жовтня 2023 00:19
оновлено: 00:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога "червоніє" областями — які регіони під загрозою ракетного удару
Ракета злітає в небо. Фото: Українська правда
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 29 жовтня, продовжує розповсюджуватися областями. Станом на 00:13 під загрозою ракетної атаки Сумська, Чернігівська, Полтавська та інші області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 00:20. За даними українських військових, у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях спостерігається ракетна небезпека.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації. Загроза застосування авіаційного озброєння!" — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомленні з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом "почервонів" також і південь країни. Наразі небезпека оголошена в Миколаївській та Херсонській областях.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 29 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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