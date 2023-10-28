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Повітряна тривога в Україні — загроза балістичного обстрілу

28 жовтня 2023 20:58
оновлено: 21:05
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Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні увечері, 28 жовтня — що відомо
Ракета летить у небі. Фото ілюстративне: Вечірній Київ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері 28 жовтня в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує загроза балістичного обстрілу

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

20:24 стало відомо про загрозу балістичного обстрілу. 

Повітряна тривога в Україні та вибухи
Інформація про повітряну тривогу. Фото: скриншот з Telegram-каналу

Мапа тривог

21:00 станом на цей час "почервоніли" східні області. 

Повітряна тривога та вибухи в Україні
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот ыз сайту alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 28 жовтня в Україні лунала повітряна тривога. У повітряному просторі зафіксували ракети. 

Додамо, вранці 28 жовтня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повідомляли про зліт винищувача МиГ-31К.

Також увечері країну черговий раз охопила тривога. Під час неї було чутно вибухи у Снігурівці Миколаївської області.

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