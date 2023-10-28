Повітряна тривога в Україні увечері, 28 жовтня — що відомо

Повітряна тривога в Україні — загроза балістичного обстрілу
28 жовтня 2023 20:58
оновлено: 21:05
Ракета летить у небі. Фото ілюстративне: Вечірній Київ
Увечері 28 жовтня в деяких областях України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує загроза балістичного обстрілу.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
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20:24 стало відомо про загрозу балістичного обстрілу.
Мапа тривог
21:00 станом на цей час "почервоніли" східні області.
Нагадаємо, у ніч проти 28 жовтня в Україні лунала повітряна тривога. У повітряному просторі зафіксували ракети.
Додамо, вранці 28 жовтня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Повідомляли про зліт винищувача МиГ-31К.
Також увечері країну черговий раз охопила тривога. Під час неї було чутно вибухи у Снігурівці Миколаївської області.
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