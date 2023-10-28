Воздушная тревога в Украине вечером, 28 октября - что известно

Ракета летит в небе. Фото иллюстративное: Вечерний Киев

Вечером 28 октября в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза баллистического обстрела.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

20:24 стало известно об угрозе баллистического обстрела.

Информация о воздушной тревоге. Фото: скриншот с Telegram-канала

Карта тревог

21:00 по состоянию на данный момент "покраснели" восточные области.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот с сайта alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 28 октября в Украине звучала воздушная тревога. В воздушном пространстве зафиксировали ракеты.

Добавим, утром 28 октября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось о взлете истребителя МиГ-31К.

Также вечером страну в очередной раз охватила тревога. Во время нее были слышны взрывы в Снегиревке Николаевской области.