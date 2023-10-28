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Воздушная тревога в Украине — угроза баллистического обстрела

28 октября 2023 20:58
обновлено: 21:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Украине вечером, 28 октября - что известно
Ракета летит в небе. Фото иллюстративное: Вечерний Киев
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером 28 октября в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза баллистического обстрела.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине

20:24 стало известно об угрозе баллистического обстрела.

Воздушная тревога в Украине и взрывы
Информация о воздушной тревоге. Фото: скриншот с Telegram-канала

Карта тревог

21:00 по состоянию на данный момент "покраснели" восточные области.

Воздушная тревога и взрывы в Украине
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот с сайта alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 28 октября в Украине звучала воздушная тревога. В воздушном пространстве зафиксировали ракеты.

Добавим, утром 28 октября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Сообщалось о взлете истребителя МиГ-31К.

Также вечером страну в очередной раз охватила тревога. Во время нее были слышны взрывы в Снегиревке Николаевской области.

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