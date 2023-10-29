Воздушная тревога "краснеет" по областям — какие регионы под угрозой ракетного удара
29 октября 2023 00:19
обновлено: 00:24
Ракета взлетает в небо. Фото: Украинская правда
Воздушная тревога в Украине сейчас, 29 октября, продолжает распространяться по областям. По состоянию на 00.13 под угрозой ракетной атаки Сумская, Черниговская, Полтавская и другие области.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
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Обновлено 00:20. По данным украинских военных, в Сумской, Полтавской и Черниговской областях наблюдается ракетная опасность.
"Наблюдается активность вражеской тактической авиации. Угроза применения авиационного вооружения!" – говорится в сообщении.
Тем временем "покраснел" также и юг страны. В настоящее время опасность объявлена в Николаевской и Херсонской областях.
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