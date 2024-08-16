Повітряна тривога в Україні зараз 16 серпня — повторна загроза для Київської області

Повітряна тривога дісталася Київської області — до якого міста летять дрони
16 серпня 2024 00:05
оновлено: 00:17
Ударний безпілотник летить у небі. Фото: АРМІЯ INFORM
Повітряна тривога в Україні зараз 16 серпня пов'язана з загрозою ударних безпілотників. Зокрема, про небезпеку повторно попередили мешканців Київської області.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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Повітряна тривога зараз 16 серпня
За даними українських військових, "шахеди" взяли курс на Бровари Київської області. Також "почервонів" і Київ.
Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:
- Київській,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Сумській,
- Харківській.
Оновлено 00:14. Бійці оголосили загрозу ударних дронів для південних областей.
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