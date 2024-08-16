Повітряна тривога в Україні зараз 16 серпня — повторна загроза для Київської області

Ударний безпілотник летить у небі. Фото: АРМІЯ INFORM

Повітряна тривога в Україні зараз 16 серпня пов'язана з загрозою ударних безпілотників. Зокрема, про небезпеку повторно попередили мешканців Київської області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 16 серпня

За даними українських військових, "шахеди" взяли курс на Бровари Київської області. Також "почервонів" і Київ.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога оголошена в таких областях:

Київській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Миколаївській,

Херсонській,

Сумській,

Харківській.

Повітряна тривога в Україні 16 серпня. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:14. Бійці оголосили загрозу ударних дронів для південних областей.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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