Воздушная тревога в Украине сейчас 16 августа – повторная угроза для Киевской области

Ударный беспилотник улетает в небе. Фото: АРМИЯ INFORM

Воздушная тревога в Украине 16 августа связана с угрозой ударных беспилотников. В частности об опасности повторно предупредили жителей Киевской области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 16 августа

По данным украинских военных, "шахеды" взяли курс на Бровары в Киевской области. Также "покраснел" и Киев.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Киевской,

Черкасской,

Кировоградской,

Николаевской,

Херсонской,

Сумской,

Харьковской.

Воздушная тревога на Украине 16 августа. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:14. Бойцы объявили угрозу ударных дронов для южных областей.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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