Воздушная тревога в Украине сейчас 16 августа – повторная угроза для Киевской области

Воздушная тревога добралась до Киевской области — в какой город летят дроны
16 августа 2024 00:05
обновлено: 00:17
Ударный беспилотник улетает в небе. Фото: АРМИЯ INFORM
Воздушная тревога в Украине 16 августа связана с угрозой ударных беспилотников. В частности об опасности повторно предупредили жителей Киевской области.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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По данным украинских военных, "шахеды" взяли курс на Бровары в Киевской области. Также "покраснел" и Киев.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Киевской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Сумской,
- Харьковской.
Обновлено 00:14. Бойцы объявили угрозу ударных дронов для южных областей.
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