Повітряна тривога зараз 10 листопада — небезпечні області

Повітряна тривога охопила низку областей — які під загрозою ракет
Повітряна тривога в Україні зараз, 10 листопада, починає охоплювати регіони один за одним. Так, небезпека почала ширитись близько півночі Полтавською, Харківською, Дніпропетровською, Миколаївською та іншими областями. Є загроза ракетного удару.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Оновлено 00:07. Українські військові попереджають про ракетну небезпеку в низці "червоних" областей, а саме в Полтавській та Дніпропетровській. Також у Херсонській та Миколаївській областях — ракетна небезпека через застосування ударних безпілотників.
Також серед небезпечних областей Харківська та Запорізька.
Оновлено 00:14. Паблік "Николевский Ванек" повідомляє про присутність БпЛА в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Херсоснькій областях.
Оновлено 00:33. За даними "Ванька", виявлено три групи ворожих безпілотників, які активно збивають сили ППО.
Також є загроза по БпЛА для Миколаївської, Полтавської та Дніпропетровської областей.
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