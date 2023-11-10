Повітряна тривога зараз 10 листопада — небезпечні області

Ракета летить у нічному небі. Фото: УП

Повітряна тривога в Україні зараз, 10 листопада, починає охоплювати регіони один за одним. Так, небезпека почала ширитись близько півночі Полтавською, Харківською, Дніпропетровською, Миколаївською та іншими областями. Є загроза ракетного удару.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Оновлено 00:07. Українські військові попереджають про ракетну небезпеку в низці "червоних" областей, а саме в Полтавській та Дніпропетровській. Також у Херсонській та Миколаївській областях — ракетна небезпека через застосування ударних безпілотників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також серед небезпечних областей Харківська та Запорізька.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:14. Паблік "Николевский Ванек" повідомляє про присутність БпЛА в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській та Херсоснькій областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николевский Ванек"

Оновлено 00:33. За даними "Ванька", виявлено три групи ворожих безпілотників, які активно збивають сили ППО.

Також є загроза по БпЛА для Миколаївської, Полтавської та Дніпропетровської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николевский Ванек"

Новина доповнюється...