Воздушная тревога сейчас 10 ноября — опасные области

Воздушная тревога охватила ряд областей — под угрозой ракет
Воздушная тревога в Украине сейчас, 10 ноября, начинает охватывать регионы один за другим. Так, опасность начала распространяться около полуночи в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и других областях. Есть угроза ракетного удара.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушная тревога сейчас 10 ноября
Обновлено 00:07. Украинские военные предупреждают о ракетной опасности в ряде "красных" областей, а именно в Полтавской и Днепропетровской. Также в Херсонской и Николаевской областях ракетная опасность из-за применения ударных беспилотников.
Среди опасных областей Харьковская и Запорожская.
Обновлено 00:14. Паблик "Николевский Ванек" сообщает о присутствии БпЛА в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях.
Обновлено 00:33. По данным "Ванька", обнаружены три группы вражеских беспилотников, которые активно сбивают силы ПВО.
Также есть угроза по БпЛА для Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областей.
Обновлено 00:36. Заметили крылатую ракету в сторону Синельниково Днепропетровской области. По предварительной информации, цель типа Х-59.
Обновлено 00:52. Воздушная тревога распространилась и на Одесскую область.
"Одесская область — ракетная опасность. Угроза применения ракетного вооружения", — предупреждают военные.
Напомним, что в Херсоне вечером, 9 ноября, раздавались взрывы. Звуки были слышны во время воздушной тревоги.
Читайте Новини.LIVE!