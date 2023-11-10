Воздушная тревога сейчас 10 ноября — опасные области

Ракета летит в ночное небо. Фото: УП

Воздушная тревога в Украине сейчас, 10 ноября, начинает охватывать регионы один за другим. Так, опасность начала распространяться около полуночи в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и других областях. Есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Воздушная тревога сейчас 10 ноября

Обновлено 00:07. Украинские военные предупреждают о ракетной опасности в ряде "красных" областей, а именно в Полтавской и Днепропетровской. Также в Херсонской и Николаевской областях ракетная опасность из-за применения ударных беспилотников.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Среди опасных областей Харьковская и Запорожская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:14. Паблик "Николевский Ванек" сообщает о присутствии БпЛА в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"

Обновлено 00:33. По данным "Ванька", обнаружены три группы вражеских беспилотников, которые активно сбивают силы ПВО.

Также есть угроза по БпЛА для Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"

Обновлено 00:36. Заметили крылатую ракету в сторону Синельниково Днепропетровской области. По предварительной информации, цель типа Х-59.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"

Обновлено 00:52. Воздушная тревога распространилась и на Одесскую область.

"Одесская область — ракетная опасность. Угроза применения ракетного вооружения", — предупреждают военные.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что в Херсоне вечером, 9 ноября, раздавались взрывы. Звуки были слышны во время воздушной тревоги.