У Херсоні повідомляють про вибухи, — що відомо
В Херсоні повідомляють про вибухи, подробиці наразі не відомі. Окрім того оголошено повітряну тривогу у низці областей.
Про це повідомили в соціальних мережах та в Повітряних силах України.
Повітряна тривога в Україні
У Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях оголошено повітряну тривогу. Мешканців негайно пройти до укриттів.
"Загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги у вашій області — прямуйте в укриття", — говориться у повідомленні Повітряних сил.
Окрім того, в соціальних мережах повідомляють, що в Херсоні чутно вибухи.
Раніше ми розповідали, що повітряна тривога, 9 листопада, ширилася на півдні та центрі країни. Під загрозою ракетного обстрілу перебували Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська області.
Нагадаємо, що російські окупанти 4 листопада вкотре обстріляли Херсон. Вони атакували місто з лівого берега, поранивши чотирьох людей.
Третього листопада ворог поцілив по центру міста, внаслідок чого троє людей було поранено.
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