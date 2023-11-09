У Херсоні повідомляють про вибухи, — що відомо

Наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС України, фото ілюстративне

В Херсоні повідомляють про вибухи, подробиці наразі не відомі. Окрім того оголошено повітряну тривогу у низці областей.

Про це повідомили в соціальних мережах та в Повітряних силах України.

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Повітряна тривога в Україні

У Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях оголошено повітряну тривогу. Мешканців негайно пройти до укриттів.

"Загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги у вашій області — прямуйте в укриття", — говориться у повідомленні Повітряних сил.

Окрім того, в соціальних мережах повідомляють, що в Херсоні чутно вибухи.

В Херсоні чутно вибухи. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що повітряна тривога, 9 листопада, ширилася на півдні та центрі країни. Під загрозою ракетного обстрілу перебували Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська області.

Нагадаємо, що російські окупанти 4 листопада вкотре обстріляли Херсон. Вони атакували місто з лівого берега, поранивши чотирьох людей.

Третього листопада ворог поцілив по центру міста, внаслідок чого троє людей було поранено.