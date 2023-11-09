В Херсоне сообщают о взрывах, — что известно

Последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС Украины, фото иллюстративное

В Херсоне сообщают о взрывах, подробности пока не известны. Кроме того, объявлена воздушная тревога в ряде областей.

Об этом сообщили в социальных сетях и в Воздушных силах Украины.

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Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине

В Николаевской, Херсонской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога. Жителей немедленно пройти до укрытий.

"Угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги в вашей области — направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Кроме того, в социальных сетях сообщают, что в Херсоне слышны взрывы.

В Херсоне слышны взрывы. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что воздушная тревога, 9 ноября, ширилась на юге и в центре страны. Под угрозой ракетных обстрелов находились Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская области.

Напомним, что российские оккупанты 4 ноября в очередной раз обстреляли Херсон. Они атаковали город с левого берега, ранив четырех человек.

Третьего ноября враг попал по центру города, в результате чего три человека были ранены.