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Повітряна тривога охопила нові області — перелік "червоних" регіонів

21 листопада 2023 23:04
оновлено: 23:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога охопила нові області — перелік "червоних" регіонів
Безпілотник у повітряному просторі. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 21 листопада, продовжує набирати обертів. Так, небезпека охоплює все нові області, зокрема, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську та інші. Загроза ударних безпілотників триває. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 23:06. Військові пишуть про загрозу ворожих безпілотників для Миколаївської та Херсонської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином, повітряна тривога в Україні продовжується, а саме в таких областях:

  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Херсонська,
  • Миколаївська. 
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 21 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:10. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про три групи БпЛА, які нишпорять у повітряному просторі України. Перша група летить через Київську область, друга — в бік Кіровоградської, третя — Миколаївської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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