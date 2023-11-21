Повітряна тривога охопила нові області — перелік "червоних" регіонів

Безпілотник у повітряному просторі. Фото: Reuters

Повітряна тривога в Україні зараз, 21 листопада, продовжує набирати обертів. Так, небезпека охоплює все нові області, зокрема, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську та інші. Загроза ударних безпілотників триває.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Оновлено 23:06. Військові пишуть про загрозу ворожих безпілотників для Миколаївської та Херсонської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином, повітряна тривога в Україні продовжується, а саме в таких областях:

Чернігівська,

Сумська,

Полтавська,

Харківська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Херсонська,

Миколаївська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:10. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про три групи БпЛА, які нишпорять у повітряному просторі України. Перша група летить через Київську область, друга — в бік Кіровоградської, третя — Миколаївської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Новина доповнюється...