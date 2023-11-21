Повітряна тривога охопила нові області — перелік "червоних" регіонів
Повітряна тривога в Україні зараз, 21 листопада, продовжує набирати обертів. Так, небезпека охоплює все нові області, зокрема, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську та інші. Загроза ударних безпілотників триває.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Оновлено 23:06. Військові пишуть про загрозу ворожих безпілотників для Миколаївської та Херсонської областей.
Таким чином, повітряна тривога в Україні продовжується, а саме в таких областях:
- Чернігівська,
- Сумська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Херсонська,
- Миколаївська.
Оновлено 23:10. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про три групи БпЛА, які нишпорять у повітряному просторі України. Перша група летить через Київську область, друга — в бік Кіровоградської, третя — Миколаївської.
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